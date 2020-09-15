原标题：第24届全球华人计算机教育应用大会暨南国农先生百年诞辰纪念活动在西北师大举行

第24届全球华人计算机教育应用大会暨南国农先生百年诞辰纪念活动现场。（魏怡 摄）

人民网兰州9月15日电（魏怡）9月14日，由全球华人计算机教育应用学会主办、西北师范大学承办的第24届全球华人计算机教育应用大会暨南国农先生百年诞辰纪念活动在西北师范大学开幕。

全球华人计算机教育应用大会主席黄荣怀在致辞中回顾了全球华人计算机教育应用大会的发展历程。他表示：“新冠肺炎疫情期间，我国在‘停课不停学’中取得显著成效，对全球教育发展具有特殊意义。今天，我们在纪念南国农先生诞辰100周年这样一个特殊的时间，在中国电化教育的发源地西北师范大学这样一个特殊的地点，以‘现场+线上’的特殊方式召开了此次具有特殊使命的会议，对于探究教学方式的变革、技术赋能教育和中国电教事业发展具有重要意义，希望与会嘉宾和广大青年学子能在大会期间有所收获，共同为中国电化教育事业发展不懈奋斗。”

华南师范大学教授李克东获得“南国农信息化教育奖”个人成就奖。（魏怡 摄）

西北师范大学校长刘仲奎在致辞中表示，全球华人计算机教育应用大会是全球华人计算机教育应用学会主办的国际学术会议，旨在汇聚世界各地教育政策制定者、学者、教育工作者、校长及一线教师，分享有关计算机教育应用的实践方法及成功经验，以推动教育信息化的发展，促进教育创新。今年，恰逢我国电化教育事业奠基人南国农先生诞辰100周年，在西北师范大学举办这样一个会议意义重大而深远。西北师大教育技术学科在南国农先生带领下，经过几代师生的接续努力，在人才培养、科学研究、服务社会等方面取得骄人成绩。我们将秉承南国农先生的学术精神，加强与全球华人的对话与合作，共同为实现平等、个性、终身教育的新格局，推动公平而有质量的教育贡献智慧和力量。

开幕式上，还举行了第二届“南国农信息化教育奖”颁奖仪式，来自华南师范大学教授李克东、清华大学研究员程建钢分别获得南国农信息化教育奖个人成就奖和杰出贡献奖。

清华大学研究员程建钢获得“南国农信息化教育奖”杰出贡献奖。（魏怡 摄）

据了解，“南国农信息化教育发展基金”是由南国农先生生前倡导并出资，西北师范大学发起，于2015年成立的。旨在继承与弘扬南国农先生献身教育信息化事业的精神，促进中国信息化教育学科建设与事业发展。其中，南国农信息化教育成就奖，奖励在信息化教育领域取得重大理论突破或者在信息化教育学科建设中有卓越建树的个人；南国农信息化教育杰出贡献奖，奖励在信息化教育应用创新、技术创新以及推广应用等方面创造巨大社会效益的个人或团体。首届南国农信息化教育奖评奖于2017年举行。

(责编：李依环、何淼)