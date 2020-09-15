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重构高校人才评价体系，教育部出实招

2020年09月15日09:10  来源：科技日报
 
原标题：重构高校人才评价体系，教育部出实招

　　重构高校人才评价体系，教育部出实招

　　“三评”改革典型案例④

　　长期以来，“数论文”“比奖项”“摆帽子”的现象为科研人员所诟病，而这一不良现象，在高层次人才评价中也屡见不鲜。

　　2018年6月，中办、国办印发的《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》（以下简称《意见》），分别对项目评审、人才评价、机构评估（以下简称“三评”）改革提出相应要求。

　　针对改进科技人才评价方式，《意见》强调，要统筹科技人才计划，避免多个类似人才项目同时支持同一人才；科学设立人才评价指标，突出品德、能力、业绩导向，克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，推行代表作评价制度；树立正确的人才评价使用导向……

　　为严格落实“三评”改革意见，教育部深入实施“长江学者奖励计划”遴选评价机制改革，着力重构高校评价体系，并从3个方面亮出了硬招、实招：

　　一是坚持综合评价。落实立德树人根本任务，将政治素质作为首要要求，将师德师风作为第一标准，将立德树人作为核心追求，将学术创新作为重要使命，建立了4个方面10个条目的评价标准，从立德树人成效、学术创新贡献、服务国家战略、工作发展潜力四个维度全面准确评价人选。

　　二是实施分类评价。对从事不同类型、不同领域研究的学者制定符合科学规律的评价方法，重点关注真实科学价值。推行“代表作”评价，将承担项目、成果转化、工程应用、资政服务、国际合作情况纳入代表性成果考察范畴，并依据人才发展实际，推进分类评价。对于从事基础研究的人才，主要考察其是否有方法学创新，是否为解决重要科学问题提供了关键证据。对于从事工程技术研究的人才，主要考虑其是否突破技术瓶颈，是否服务战略需求。对于从事哲学社会科学研究的人才，主要考察其是否解决社会关注问题，是否创造社会效益。

　　三是推行小同行评价。在人才评价方式上侧重由同行专家评价，建立和完善人才遴选、评价的专家数据库，实现“内行评内行”。尊重学科特点，遵循人才发展规律，改变大同行“量化”评价的粗犷式方法，切实做到质量贡献评价。

　　记者了解到，上述三大举措的同步发力，产生了良好的实际效果，强化了立德树人的根本任务，引导高层次人才进课堂、上讲台、传思想、育人才；服务国家战略导向、地方经济社会发展需求和高校办学发展目标，激发高层次人才的创新创造活力。此外，深化“长江学者奖励计划”的示范引领作用，规范工作程序，破解了现存问题，带动了人才遴选体制改革。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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