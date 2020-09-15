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小班化，激活乡村小学校的教育大理想

刘宝生

2020年09月15日09:00  来源：光明日报
 
原标题：小班化，激活乡村小学校的教育大理想

　　近年来，甘肃省崇信县柏树学区围绕农村小规模学校“班小，人均空间大；人少，人均资源多”的特点，进行小班化教育的实践探索，形成了提升小规模学校教育质量的“2332”路径：

　　建好二个立足点

　　美丽校园。在柏树，如果把美丽校园比作一棵树：优美的自然风景就是树根，丰富的校园文化就是树枝，良好的人际关系就是树叶。校园里的一草一木、一景一物，都变成了会说话的老师，让大家轻松愉快地在开放而又宽松的情境中进行沟通和交流。

　　魅力教室。通过建设知识生态园（会说话的墙，图书角）、成长展示台（展示小天地，个性光荣榜和成长记录袋）、情操陶冶场（爱护美、欣赏美和创造美的活动）、活动小天地（活动角，生活角）等手段建构起了教室的物质文化；通过创设人际文化（和谐的师生关系和生生关系）、制度文化（班训，班规）、精神文化（群体意识、价值取向、审美观念）等，创设了班级的隐性文化。

　　抓住三个根本点

　　活力课堂。立足学区实际，进行自主构建，确立了柏树学区“三模六环七要”的教学模式，以达到目标分层、自学明晰、指导精准、合作高效，展示精彩、拓展适度、反馈有效七个要求，全面提高了课堂的教学效率。

　　个性课间。在30分钟的阳光大课间，师生全员参与开展诸如象棋、新跳皮筋和十面埋伏等游戏，让孩子们在活动中享受舒展的快乐，在竞赛中感受成功的喜悦，在游戏中认识生命的价值，实现了体育与艺术、科技与创新、趣味与竞技、知识与能力的完美统一。

　　轻松课外。开展以学科性的课外学习和研究活动为主的学科活动、科技活动、社会实践活动、劳动技术活动。把课外也变成了激发兴趣，拓宽知识，培养特长的有效途径。

　　加强三个增长点

　　“小班化·大阅读”。开展晨诵、午读、暮享活动和“好书推荐课、阅读指导课、阅读交流课、网络阅读课”的教学活动。举办阅读活动，如读书月、亲子阅读，教师读书研修及阅读之星、书香家庭评选等，提高了学校的办学品位。

　　“小社团·大世界”。立足学校实际，开发社团活动。如秦家庙小学组建了航模、太极剑、抖空竹等社团，丰富了学生的课余生活，提高了学生自主管理能力。

　　“校本课·个性化”。结合教师专业特点和学生的需求，研发校本课程。如秦家庙小学开设了舞之韵、英语口语等校本课程，以此尊重学生的个性差异，发挥学生的主观能动性，培养兴趣，发展特长。

　　回归二个落脚点

　　学生：幸福童年。通过小班化教育的实践，树立了学校高品质、多规格、小批量的质量观，形成尊重个性、多种形式、各展所长的教育观，让农村的孩子学会生活，学会发展，学会生存。

　　教师：职业幸福。让教师通过享受课堂，享受来自学生的进步、家长的感激、同事的佩服、领导的欣赏和社会的认可，在工作中获得满足、在自由实现自己的职业理想中来体验职业幸福。

　　小班化激活了柏树学区的教育大理想，使得我们接近了“尊重人、发展人、完善人，为学生的终身发展奠基，为教师的专业成长引航”的教育之路。（作者：刘宝生，系甘肃省崇信县柏树学区校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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