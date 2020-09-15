原标题：[开学季]92所在京高校60余万大学生已返校

目前，92所在京高校已开启秋季学期学生返校工作，60余万大学生已陆续返回校园。因为疫情防控需要，高校采取“相对封闭管理”，倡导学生“非必要不出校”。市教委有关负责人表示，各高校应当结合本学校和所在地的特点，合理设定防疫的措施和要求，发挥每个人防疫的主观能动性和自觉性。

此外，本月，直航北京的国际商业客运航班稳步有序恢复，留学生返校须按相关要求集中观察。

“非必要不出校”有利于疫情防控

“非必要不出校”是否有必要？

面对部分大学生的疑问，市委教育工委副书记狄涛表示，高校最大的特点是集体生活，同学们吃在一起，住在一起。戴口罩这种防控措施，在宿舍生活中很难完全落实，要把风险降到最低，就要从源头上减少感染病毒的可能，这也是倡导“非必要不出校”的基本考虑。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，回顾北京新发地市场聚集性疫情，以及大连和乌鲁木齐发生的疫情，当第一个病人出现的时候，实际上已经在社会上造成一定范围的传播扩散了，这时再进行防范已经晚了。在吴尊友看来，目前执行“非必要不出校”，非常有利于疫情防控。他建议大学生别把“非必要不出校”当“约束”，“如果真的发生疫情，学生成为学校疫情传播链的源头，也会感到自责，所以大家应该从科学的角度，从担当起社会责任的角度来理解这项政策，能够接受，并且能够很好地做好宣传。”

狄涛表示，倡导“非必要不出校”是希望能成为学生的一种自律。从近期北京高校学生返校实际情况看，广大师生对学校防控措施总体是理解和支持的。

充分沟通动态调整防控措施

据透露，目前也有个别学校执行措施存在僵化、一刀切的现象。市委教育工委要求各校设身处地体验学生的生活，动态地调整防控措施，充分沟通，形成师生共识。

市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，在疫情防控常态化背景下，各高校应当结合本学校和所在地的特点，合理设定防疫的措施和要求，在切实落实“四方责任”的基础上，通过多方共建共治共享的治理理念，发挥每个人在防疫方面的主观能动性和自觉性。希望校内戴口罩、排队一米间距等措施，能慢慢成为大家的习惯，增强防疫意识。

目前，不少高校在执行“非必要不出校”措施时，已形成较好经验。

例如清华大学实行备案制，学生离校，只需在线提前报告出校事由、出行轨迹、进出校时间等相关信息，提前报备后，无须审批即可进出校园。李奕表示，这样做看似缺少对学生的约束，但通过给予学生一定的自主权，激发每个人的自觉，最终将防疫举措落到实处。

北京航空航天大学规定，学生如因就医、求职、实习、探亲、理发、购物等合理需求需要临时出校，均可通过微信小程序或网上办事大厅提交申请，写明外出事由、出入校具体时间、所有停留地等信息，学院审批备案后，学生在校门处核验审批表单并扫描二维码后即可出校。

假期出游须做好防护

今年国庆节、中秋节相逢，双节假期将至，假期能出去玩吗？

李奕表示，“十一”假期是相对长的法定节假日，学校不能把这段时间当成一次停课再复课的过程，管理上应当和普通的周六日假期一样对待。具体到假期中学生出校如何管理、出京怎么进行健康监测和落实防疫要求等问题，学校在制定方案时，应当参考社会整体的防疫要求，做出合理安排。

吴尊友表示，目前已全面恢复正常的生活，假期大家当然可以出去玩。旅行过程中需要注意防护。“因外出旅行不可避免地会碰到陌生人，而大家并不清楚他在过去一段时间内的旅行经历。”吴尊友提醒大学生，在人多的地方要戴口罩，不要和陌生人交谈，要勤洗手。

留学生纳入学校防控体系

本月，直航北京的国际商业客运航班稳步有序恢复，留学生包括外籍教师以及滞留境外的师生是否可以返回了？

吴尊友说，目前疫情的国际形势非常不乐观。留学生来自世界很多不同的国家，所处地疫情情况不同。他们的回归，是各高校校园疫情防控当中需要特别关注、特别重视的方面。

狄涛表示，将按北京市疫情防控的统一要求，对入境人员集中观察14天，进行两次核酸检测。相关人员符合解除集中观察的条件后，返回学校，还要转到学校的健康观察点，再进行7天的健康监测。

据介绍，按照相关要求，各校已将所有留学生纳入学校防控体系。有些学校在疫情严重期间还给留学生寄口罩和健康包，针对留学生的线上教学供给也没有中断。

小贴士

1、在校园内戴口罩，尤其是有鼻炎的学生戴口罩，会不会对呼吸系统造成影响？

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友：我本人就有过敏性鼻炎，从1月以来坚持戴口罩，犯鼻炎的时候少了很多，戴口罩不会对呼吸系统有什么负面影响。大家在运动时不要戴口罩。

2、吃饭时不戴口罩，会不会不安全？

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友：吃饭的安全不用过分担心。讲话才会产生飞沫，平时呼吸产生的飞沫量小，距离也很短，是不会造成传播扩散的。不过吃饭时尽量避免交谈。（记者 刘冕）

(责编：郝孟佳、熊旭)