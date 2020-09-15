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这位网红老师 开出“流量”近五亿人次的立德树人课

2020年09月15日08:55  来源：科技日报
 
原标题：这位网红老师 开出“流量”近五亿人次的立德树人课

　　如果教师能“自带流量”，郭晓芳就是名副其实的“网红”——这位女老师拥有超过1000万的忠实“粉丝”，她的网课累计观看人次近五亿。从教21年的郭晓芳是长沙市芙蓉区育英学校美术老师，也是湖南省“我是接班人”网络大课堂首席主讲兼总班主任。这位不知疲倦的园丁，在互联网开垦了一方立德树人的热土。

　　初心：为孩子打开一扇看世界的窗

　　2016年，在网络联校的一堂美术课上，身处省会城市的郭晓芳问山村小学的孩子们有什么梦想？孩子们说，想看看山外的世界和父母打工的城市。

　　朴素的梦想，唤起郭晓芳儿时的记忆。她的家乡是地处山区的湖南邵阳隆回县，父母都是乡村教师。“我想为山里的孩子打开一扇看世界的窗。”就这样，郭晓芳成为教育信息化浪潮中积极的实践者。

　　2019年下半年，在湖南省委宣传部指导下，湖南省教育厅创建了“我是接班人”网络大课堂，为中小学生打造在线德育课。经过选拔，郭晓芳成为首席主讲兼总班主任。

　　这是覆盖1194万个孩子的课堂，学生从幼儿园到高中、从城市到乡村皆有。每节课，郭晓芳都要冥思苦想找选题，字斟句酌写教案，提醒自己“一个字都不能错”。

　　“讲课时，我觉得自己面对的不是镜头，是屏幕后千万个孩子。”郭晓芳说，“要尽全力让课堂每一分钟都有意义。”

　　坚守：教孩子在乘风破浪中成长

　　郭晓芳的课堂，与时事紧密结合。象牙塔外的社会事件，是她最好的教材。

　　2020年春节，郭晓芳忙得像一位冲锋战士。

　　正月初三，她将网课主题调整为预防新冠肺炎疫情。她几乎是通宵搜集资料、设计教案，第二天便戴上口罩去录课了。

　　“战‘疫’故事就是最生动的德育教材。”她带领团队制作了《在战“疫”中成长》系列网课，将开课频率从每月一次提升到每周一次，让居家学习的孩子们有更丰富的精神食粮。

　　从2月起，郭晓芳连轴转了整整三个月。设计脚本、录制素材、后期剪辑……每个环节，她都全程参与，每周都有三四天熬夜加班到凌晨。

　　《致敬英雄》《致敬科学》《我们相信》……在战“疫”系列网课上，郭晓芳动情地为孩子们讲述白衣战士逆险而行、社会各界同舟共济的故事，“00后”“10后”们深受触动，在课程视频上留下许多条弹幕。

　　“郭老师，您说‘英雄在昨天，英雄在今天，英雄在明天’，我想努力成为‘明天的英雄’。”一个孩子这样写道。

　　“收到学生来信，我觉得所有付出都值得。”郭晓芳说，在那一刻自己意识到，全民抗疫的战斗里，一名教师也有光荣的使命。

　　追星：点亮“后浪”的理想之光

　　“如果说要追星，希望你们追北斗星。”在8月29日的“我是接班人”网络大课堂上，中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风对孩子们说。

　　7月31日，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行。8月，“我是接班人”网课的主题被确定为《追梦》，郭晓芳带着孩子们手绘的“北斗”画作，拜访了杨长风。

　　在她设计下，《追梦》的课堂科普了古代用北斗七星定方向、定季节、定时辰的中国智慧，又展示了北斗系统的组网过程。课上，杨长风以钱学森、孙家栋等科学家的故事勉励同学们志存高远。

　　郭晓芳说：“对孩子们而言，照本宣科远不如一位科学家的现身说法有力。”

　　“现身说法”，是郭晓芳在网络课堂上努力“追星”的原因。近一年来，她追的“星”，还有袁隆平院士、钟南山院士、奥运冠军熊倪等，他们受邀成为网课嘉宾，为孩子们诠释科学的力量、奋斗的价值。

　　“教育就是种下一颗颗种子，德育就是让理想的阳光照在种子上。我愿意尽最大努力，去点亮‘后浪’的理想之光。”郭晓芳说。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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