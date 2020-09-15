澳门学子“组团”赴湘求学

澳门新生和家长在岳麓书院合影。

刘 曼摄

“我很想当医生，高一时就听说过‘北协和，南湘雅’，所以选择了中南大学湘雅医学院临床医学专业。”面对即将在湖南开启的大学生涯，来自澳门的中南大学大一新生陈艳宜很期待，并提前在网上做了不少功课。

9月10日至12日，陈艳宜跟随由澳门湖南联谊总会组织的2020湖南高校澳门新生暨家长老师赴湘考察团，和其他44位澳门籍大一新生一起参观考察了湖南大学、湖南师范大学、中南大学、中国书院博物馆等地，了解学校熟悉环境，为日后在湖南学习和生活做准备。

来之前，陈艳宜还有点担心今后离家太远会有思乡情绪，“从澳门到湖南坐高铁原来这么快，想家了还能回去过周末”。她在岳麓书院、爱晚亭等地频频拍照“打卡”，一边行走一边细心感受。“湖南景色很美，空气清新，历史文化底蕴深厚。今后努力学好专业知识的同时，我也要好好品味湖南。”

高中毕业于澳门劳工子弟学校的张维权，即将进入湖南大学专修环境科学与工程。他说，选择来湖南上大学，一方面是因为妈妈是湖南人，另一方面是澳门现在紧缺环保方面的专业人才，而湖南大学该学科实力较强。

“这里学术氛围浓厚，让我可以更专心地钻研专业知识。”结束参观后，张维权第一时间就来到学校报到。他已经迫不及待要在湖南大学“大展拳脚”，希望学成之后能在粤港澳大湾区从事环保相关工作。

近年来，随着湖南与澳门之间的合作交流不断增强，越来越多的澳门学子选择来湖南求学。澳门湖南联谊总会会长严海文介绍，湖南高校澳门新生暨家长老师赴湘考察活动始于2018年，自举办以来，选择在湖南高校就读的澳门应届高中毕业生逐年增加，从当年的33人增至今年的50人。

严海文说，以往澳门高中毕业生在选择高校时，大多将目光投向港澳台或海外地区，澳门湖南联谊总会在澳门率先发起的澳门应届高中毕业生及家长赴湘高校考察活动，促进了他们对湖南的深入了解。

中南大学湘雅医学院的澳门籍大三学生陈佳盈，也参加过上述考察活动。“作为澳门回归后成长起来的第一代，我见证了内地与澳门的快速发展，两地联系越来越紧密。”她说，新冠肺炎疫情期间，湘雅各附属医院派出了400多人支援湖北，大部分都是青年人。“作为一名青年，更应践行‘一生所学，报效祖国’的医者大爱。”她在现场寄语学弟学妹。

(责编：郝孟佳、熊旭)