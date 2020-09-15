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 东北师范大学教授高夯:潜心育人 改变学子人生

本报记者  吴  月

2020年09月15日08:27  来源：人民网－人民日报
 

　　高夯（左）与学生在课堂上。
　　资料图片

　　简单，是东北师范大学数学与统计学院教授高夯对自己的评价：“数学和教学，几乎就是我生活的全部。”每天早上6点半到校，晚上7点回家，一日三餐在食堂解决。从教30余年，高夯的生活始终如他所钟爱的数学一样，简洁、精确。

　　然而，学生眼中的他，是那样的“不简单”——在高老师身上，看到了光芒。

　　“把课讲好是我基本的良心和责任”

　　直线、圆，几笔勾勒，高夯在黑板上画出一个篮球场，他向学生提问：“篮球场是平面，还是曲面？”

　　这是高夯开设的“人文数学”课上的场景，台下是东北师范大学文科专业的学生们。“我想通过‘日用而不知’的问题，引导学生思索背后的逻辑、看问题的不同角度，培养他们的科学精神和理性思维。”高夯说。

　　“原来数学也可以这么有意思。”最初，听说上了大学还要学数学，东北师范大学马克思主义学部本科生郑子仪和同学们有些忐忑——是不是要做复杂的题目？没想到，大家越学越起劲，早起才能抢到好座位。

　　在学生看来，高老师有“化繁为简”的本事。“高老师可以用简单、巧妙的例子讲解复杂的数学问题，让我们看到问题的本质。”郑子仪说。

　　问题引领、研讨式教学，是高夯授课的特点。东北师范大学“陆家羲数理基地班”的学生肖立新说，高老师提出问题后，常鼓励学生们站上讲台回答。“第一次上台，特别紧张。后来，我们越来越享受，觉得很有成就感。”肖立新笑着说。

　　“有根据、有逻辑，是数学思维的关键。”在高夯看来，合格的数学老师不能只是教学生解题，还要注重对学生数学思维的培养。

　　看到学生听懂问题时眉开眼笑的表情，高夯说：“我觉得当老师真的很快乐。有那么多学生想听我的课，把课讲好是我基本的良心和责任。”

　　“我今年64岁了，我喜欢数学，比数学更喜欢的是教数学，我想把喜悦分享给学生们。”高夯说。

　　“只要学生找到我，我就有责任帮助他们”

　　“如果没有遇见高老师，我今天过的应该是一种完全不同的生活。”东北师范大学数学与统计学院教授林萍这样说。

　　20多年前，林萍从国际贸易专业毕业后在一家外资企业工作，因为爱好数学，她利用假期到东北师大学习。拓扑学课上，林萍引起了高夯的注意，“上课讲的东西她能跟上，考试题目答得很不错，虽然不是完全没有瑕疵，但我一定要给她100分作为鼓励。”

　　“我觉得你有学数学的潜力，适合做研究。”老师的鼓励，点亮了林萍心中的梦想。后来，在高夯的帮助下，林萍顺利考上硕士研究生，又取得博士学位，如今她也成了一名大学数学老师。

　　有教无类、因材施教，高夯改变了很多学子的人生。

　　2010年，高夯收到一封中学生的来信，在信中，学生说自己解决了一个“数学难题”。“其实也算不上解决了多大的难题，但一个中学生能这样想问题，值得关注。”不仅如此，来信地址更引起了高夯的注意，那是一所孤儿学校。

　　原来，这名学生的老师曾听过高夯的课，向学生提到过高夯的名字，学生就慕名求教。

　　几经辗转，高夯终于找到了这名学生。高夯约他到自己的办公室谈心，送给他一本大学数学教材，并定期与他交流，督促他不偏科、打好基础。后来，这名学生也考入一所师范大学。

　　“不管是不是我的学生，只要学生找到我，我就有责任帮助他们。”这就是高夯朴素的想法。

　　3年前，已经61岁的高夯主动请缨，担任“陆家羲数理基地班”的班主任。班上的学生来自五湖四海，个性迥异，专长不一，但谁适合学几何、谁适合学代数、谁适合学统计，高夯都了然于胸。

　　这背后，是大量精力的付出。肖立新记得：“高老师主动找每个同学聊未来规划，周末早上不到8点就开始聊。”不仅如此，学生去外地学习，他关心住宿问题；出国留学，他帮学生争取资助。“高老师就像我们的家长一样，在迷茫的时候，总会帮助我们。”肖立新说。

　　提起高夯，东北师范大学教务处处长魏民说：“说到班上的每个学生，他都如数家珍。每次聊起学生，高老师都是满眼、满脸的幸福！”

　　“现在，在我心里，让青年教师和学生们超过我，就是我最大的追求。”高夯说。

　　“当老师，就是为了把下一代培养好”

　　虽然高夯是一名大学教授，但他却爱往中小学跑、往偏远的地方跑。他的讨论班上，常有中学教师的身影；他还常深入中小学课堂……

　　“师范大学培养中小学教师，中小学教师培养下一代。把中小学教师培养好、让他们到国家需要的地方去，我们的国家才会发展得更好。”高夯说。

　　与团队探索实施高等学校与地方政府、中小学三位一体协同育人新模式，建设教师教育创新东北实验区，记不清多少次，高夯在长春与一个个县、一所所中小学间往返……多年下来，东北师大的师范生有了固定的教育实习基地，优质教育资源也推动了贫困地区教育质量的提升。

　　有中学数学教师反映，大学的一些数学课程与所从事中学的教学存在脱节，高夯意识到，需要在高等数学与中学数学之间架起桥梁。历时6年，他研发了《高观点下的中学数学》教材，目前已在数十所师范院校使用。这些课程和教材，改变了基础教育领域老师看待数学、看待教育的方式，也影响了更多孩子。

　　得知有到贵州山区支教的机会，虽然没有讲课费、路费也要自理，高夯二话没说就答应了。他说：“把国家的基础教育做好，也需要一大批大学教师。师范大学的教师，有责任为基础教育服务。”

　　30多年来，听过高夯讲课的学生不计其数。高夯的言传身教，影响了他们的人生轨迹。“我们都很感激高老师，他就像指路明灯，照亮我们前行的路。这条路，我们会努力走下去，努力成为像高老师一样的人。”肖立新说。

　　在高夯看来，人生与数学有相似之处。数学有概念、有背景、有应用；人生有目标、有力量的源泉、有前行的方向。

　　“不忘初心，这几个字对我影响很大。说到底，当老师是为了什么？就是为了把下一代培养得更好，老师的初心就是立德树人。”高夯说。如今，他对教学更加倾心：“现在，我就想全力以赴地教好学生。看到学生成长起来，我的价值就实现了。” 

　　《 人民日报 》（ 2020年09月15日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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