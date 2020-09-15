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扩大就读规模 提高资助标准 保障招生录取

2019年近四十万残疾学生在普校学习

2020年09月15日08:23  来源：人民网－人民日报
 

　　残疾人享有平等受教育权。从2012年到2019年，在普通学校就读的残疾学生由19.98万人增加到39.43万人，增长97.3%。

　　中国残联党组成员、副主席吕世明说：“残疾人可以和普通人一样读本科、读硕士、读博士。正在求学路上的残疾人应该珍惜学习机会，努力提高自身的学业水平，为更多的残疾朋友做榜样、做表率，为社会和国家做出自己的贡献。”

　　残疾人教育以教育部门为办学主体，民政、残联和社会力量辅助，涵盖学前教育、初等教育、中等教育和高等教育。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《中国教育现代化2035》《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》等均强调要办好特殊教育，发展好融合教育，努力提高残疾人的受教育水平。

　　近年来，残疾人义务教育普及水平显著提高。各地按照“全覆盖、零拒绝”的要求，通过提高特殊教育学校招生能力、扩大普通学校残疾学生随班就读规模及送教上门等多种方式，最大限度地保障了适龄残疾少年接受义务教育的权利。很多省市还增加了对残疾学生的资助项目，并逐步提高资助标准。

　　残疾人非义务教育也稳步发展。2019年，全国共有残疾人中等职业学校（班）145个，在校生17319人。2012年至2019年，全国共有7.5万名残疾考生进入普通高等院校学习。在普通高校招生录取工作中，教育部明确要求，对肢体残疾、生活能够自理、能完成所报专业学习且高考成绩达到要求的考生，高校不能因其残疾而不予录取，切实维护残疾考生权利。为增加残障考生上大学机会，教育部批准同意22所高校面向残障考生采取单独考试、单列计划、单独录取，鼓励高校开设特殊教育专业。(本报记者 易舒冉)

　　《 人民日报 》（ 2020年09月15日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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