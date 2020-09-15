为青少年营造清朗网络空间

题材怪异，画面狰狞，看后引人不适——此类画作被称为“暗黑画风”。前不久，有媒体发起微博调查：你遇到过“暗黑画风”网络视觉暴力吗？1.4万余人参与投票，其中1.2万人表示“见过不少”。

“暗黑画风”打着艺术创作的旗号，从小众圈子向网络空间扩散。一些暗黑画作通过弹窗、评论留言等形式诱导用户点击观看。就其传播动机和效果而言，这类画作已经超出了一般意义上艺术创作的范畴，构成网络视觉暴力。

要看到，经典艺术作品也有对邪恶、恐怖形象的塑造，但大多是以邪恶映衬正义，以丑陋衬托美好。这与暗黑画作有本质区别。随着互联网的勃兴，内容生产门槛降低，视觉文化进一步助长读图需求，消费文化追求新鲜、新奇。在这种背景下，出格的“暗黑画风”潜入漫画创作等领域，成为视觉暴力的新形式，具有一定隐蔽性。

传播学者研究发现，长期观看电视暴力节目，很可能会对心理产生消极后果。青少年如果频繁接触此类画面，无疑会影响价值判断和行为选择。据报道，暗黑画作的网上评论区，频繁出现流露悲观、偏激情绪的文字。对个体来说，也许只是出于好奇的偶然点击，但结果却是在纯洁的心灵中留下阴影。

防范网络视觉暴力侵入青少年成长空间，具有现实紧迫性。图片诉诸直观感受，于潜移默化中影响价值观。青少年群体处于身心成长的关键阶段，追求个性，视觉文化对他们有天然吸引力。调查显示，2019年我国未成年人互联网普及率达到93.1%，32.9%的小学生网民在学龄前就开始使用互联网。因此，对于那些试图靠近青少年的网络视觉暴力形式，必须严密排查和防范。

让青少年远离网络视觉暴力，需要对症下药，疏堵结合。一方面，加大治理力度，在涉及未成年人的网络平台上，对花样不断翻新的有害信息、伪装成各种面目出现的视觉暴力，坚决打击、防患于未然。今年7月，国家网信办启动了2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品。对于家长、老师而言，也应提升互联网素养，消除认知盲区，引导青少年健康上网。

与此同时，还应正视青少年对视觉文化的多元需求，多提供易于引起他们情感共鸣的优秀视觉文化产品。每一段青春，都难免经历成长的烦恼。关键时刻，一个收藏在手机里的动漫形象、一则仿佛在写自己的校园故事，也许能给予孩子独特的温暖。优秀的艺术作品总能给人以阳光和启迪。增加社会关爱，加强优秀文化产品供给，有助于让青少年自觉远离文化糟粕，实现健康成长。

让我们携手努力，筑牢防护堤坝，净化网络生态，共同营造一个风清气正的网络空间。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)