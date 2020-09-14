疫情之下的高等教育变革学术论坛在京举办

人民网北京9月14日电（孙竞）由中国高等教育学会主办的“疫情之下的高等教育变革学术论坛暨云上高博会启幕发布会”今天在北京举办。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波以《面向未来建设高等教育强国的新思考》为题作大会主旨报告时指出，面向未来，要从时代变革中洞察高等教育的深刻变化：高等教育的地位作用从原来对经济社会发展起基础支撑作用向支撑引领并重发展，体量规模从大众化阶段迈向普及化阶段，结构类型从相对单一结构向多元多样化办学结构转变，教学模式在线上教育和线下教育方面实现深度融合，正在形成富有活力和特色的高等教育中国模式。建设高等教育强国，我们要坚守职责和使命，在坚持扎根中国大地办大学中把牢方向，在坚持体制机制改革中提升治理水平，在坚持服务国家需求中彰显教育使命，为实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

在题为《走进新时代 赢得新时代 迈入普及化的中国高等教育强国之路》的报告中，教育部高等教育司司长吴岩表示，中国高等教育发展迈入了普及化新阶段，应紧紧围绕“四个质量”做好工作：抓根本质量，唱响人才培养主旋律、奠定提高质量主基调；抓整体质量，完善教育布局，做强新时代中西部高等教育；抓成熟质量，构建世界水平、中国特色的高等教育发展理论；抓服务质量，面向关键核心技术领域，服务高质量发展，提升国家硬实力、软实力、巧实力、锐实力，发挥国之战略重器的作用。

哈尔滨工业大学校长、中国工程院院士周玉作了题为《大学与社会：高等教育与经济社会的协调发展》的主题报告。他介绍了麻省理工学院、斯坦福大学等国外大学和国内大学与社会经济发展互动的典型实例，阐释了大学与社会经济发展的关系。他梳理了哈尔滨工业大学的发展历程，分享了学校在杰出人才培养、大国重器打造等方面与国家战略及社会经济同频共振、协调发展的典型示范。

东北大学校长赵继在报告《满足时代发展需求 构建多样化的高等教育体系》中谈到，多样化是普及化阶段国际高教发展的一般规律，有特色高质量的多样化是国家和人民的时代需求，经济结构多样化是高教多样化的社会基础，深化管理和评价改革是高教多样化的路径选择。

会上还举行了云上高博会启幕仪式，参会嘉宾共同启幕“云上高博会”。据介绍，“云上高博会”是集线上展会、高端论坛、学术交流、校企合作、成果转化、创新创业服务和教师发展研究等功能为一体的数字化综合服务平台，是校企跨界、政产学研用融合的一次全新尝试，更是实现全天候开放式信息流通和资源共享的重要举措。未来，高博会将以崭新的面貌、丰富的功能，为各方提供更加多元、创新、高质、精准的服务，展示我国高等教育发展辉煌成就，助力高等教育强国建设。

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