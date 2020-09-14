《林崇德文集》日前出版 凝结杏坛从教55载学术成果

人民网北京9月14日电（孙竞）北京师范大学心理学资深教授、著名教育家、心理学家林崇德先生毕生核心学术思想与理论成果的结晶《林崇德文集》日前由北京师范大学出版社出版。

《文集》首次全面系统地收录了林先生在发展心理学、教育实践领域的经典著作、学术文章与重要演讲文稿，内容涵盖思维认知、品德社会性、非智力因素、心理健康、教师心理和学生发展核心素养等重要研究成果。

北京师范大学校长董奇在12日的新书发布会上表示，多年来，林先生坚持将心理学研究植根于祖国大地，在全国26个省市自治区建立了3000多个实验班，30多万名中小学生和近万名老师从中受益。因此《文集》在指导思想、学术体系、研究内容等方面，处处彰显着中国特色、中国风范、中国气派。

“林先生长期致力于发展与教育心理的研究和教学工作，探索教育发展的理论实践问题，其成果有力推动了我国的教育教学改革，促进了我国心理学和教育领域多个方向的重大突破，为创建中国特色教育与心理理论体系做出了卓越贡献。”董奇谈到。

北师大出版集团总编辑李艳辉在发言中说，今年是林崇德先生从教55周年，《文集》全面系统地展现了林先生关于“教育与心灵”的思考与求索，体现了林先生坚持走心理学研究中国化道路的坚定信念与丰硕成果。《文集》的出版，对提升中国化的科学心理学知识系统与学术思想、指引我国教育实践与改革，塑造国民文化自信都将产生深远的影响。

在随后举行的林崇德先生学术思想研讨会上，北京大学周晓林教授、陕西师范大学校长游旭群教授、清华大学刘嘉教授、首都师范大学校长孟繁华教授、北京第二实验小学校长芦咏莉教授、中央财经大学辛自强教授进行了专家主题发言，分别深入研讨了林崇德教授的治学之道、学术思想的理论主题、内在逻辑、突出特点和中国心理学科发展与建设等议题。

发布会上举行了赠书仪式，林崇德先生向国家图书馆、北师大图书馆、陕西师大图书馆、清华大学附中图书馆、北京第二实验小学图书馆和浙江象山县图书馆等机构进行了赠书仪式。

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