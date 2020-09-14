原标题：英国学生签证系统改革 将于10月5日提前开放

中新网9月14日电 据《欧洲时报》微信公众号“英伦圈”消息，当地时间9月10日下午，英国政府官网官宣：英国新学生签证系统要提前开放了！原计划于2021年1月开放的新学生签证系统，将于今年的10月5日提前开放。

新学生签证系统和此前的有什么区别呢？

首先，提前开放的新学生签证包括学生签证和儿童学生签证。学生签证，也就是我们之前的Tier 4学生签证。

新学生签证和原T4签相比，流程精简、灵活，具体变化包括：

国际学生可在开课前6个月(最多6个月，此前可提前3个月)递交申请；

取消硕士课程学习时间限制，不再限制持有学生签证的总时长(此前受5年或8年的限制)；

已经持有英国有效签证一年以上的申请者，如想申请学生签证，则无需提供资金证明；

申请学生签证只需提交一次英语能力证明，无需每次申请都重复提交。此条也对其他需要语言证明的签证申请适用；

部分签证可直接在英国境内转为学生签证，学生签证转换成其他类的签证，较先前会更容易；

积分制Tier4将关闭，10月5日早上9：00前提交的申请，按照旧政策执行，之后提交的申请开始应用于新政策；

新签证系统实施后，现T4签证的Pilot将终止。

学生签证申请人需满70分，符合要求可获得相应积分。

此外，备受大家关注的毕业生签证Graduate route(也就是此前的PSW签证)将从2021年夏天开始实行，国际学生毕业后可持有该签证在英国继续(找)工作。

(责编：郝孟佳、熊旭)