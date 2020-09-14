原标题：意大利1/4学校将推迟开学 总理强调安全复课

中新网9月14日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利劳工联合会(CGIL)和意大利天主教工人联合会(CISL)13日表示，最新调查数据显示，到当地时间9月14日时，该国将有四分之一学校无法正常复课。在全国20个大区中，已有7个大区宣布推迟开学时间，拉齐奥大区仍有三分之一学校尚未达到安全防疫标准。

资料图：意大利总理孔特。

据报道，当地时间13日，拉齐奥大区议会教育委员会负责人贝拉迪诺(Claudio di Berardino)在接受媒体访谈时表示，目前拉齐奥大区三分之一的学校尚未达到安全复课标准，被迫推迟了开学时间。大约有16000多名学生将无法如期返回课堂。

西西里大区负责教育的官员表示，当地只有高中能够按时复课，目前大部分小学的桌椅和教学防疫设施仍未完全就位，且教师队伍还存在严重缺员等问题，因此无法按时开课。

坎帕尼亚大区政府则宣布，新学年开学日期将推迟到9月24日以后，具体时间另行通知。大区主席温琴佐·代卢卡则表示，他不清楚9月24日能否实现全面复课，目前依然存在很多不确定因素和问题。

当地时间9月13日，意大利总理府新闻办公室以“九月开学塑造防疫抗疫里程碑”为题，在社交媒体上发布了意大利总理孔特的视频讲话。孔特再次强调，必须保障学校师生安全重返课堂。

孔特表示，在新冠疫情背景下，能够让孩子们安全返回学校，不仅是一个令人振奋和激动的时刻，也是各级政府、教育工作者、医疗工作者和全国人民共同努力的结果。

孔特表示，作为一名孩子的父亲，他和所有的学生家长一样，对儿子能够重返课堂感到十分欣慰和高兴。学校是国家的未来和希望，将培育和伴随着孩子们的健康成长。做好校园防疫安全保障工作至关重要，也是为学生创造良好学习环境，维系国家教育体系正常运转不可或缺的必要条件。(博源)

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