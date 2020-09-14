原标题：“职在新疆”直播活动帮高校毕业生找工作

日前，新疆人力资源和社会保障厅公共就业服务中心大中专毕业生就业服务处处长韩冰变身“主播”，主持了一场高校毕业生“职在新疆”网络直播活动。

远在伊宁市的大学毕业生马新月听到消息后，认真地坐在电脑前倾听着，并认真地做着笔记。她高兴地说：“这下好了，有政府帮助我们，我一定可以找到一个好工作。”她说，自疫情发生后，她一直“宅”在家里，想找个工作也没有办法，心里很焦急。

由新疆人力资源和社会保障厅主办的高校毕业生“职在新疆”网络直播活动，是尝试着用线上服务渠道，积极打造公共就业人才网络直播招聘平台，通过“专家授课+单位展示+直播带岗+职业指导”的方式，促进高校毕业生和用人单位高效对接。

后续直播活动将不间断推出人社局长进直播企业经理公开课等，瞄准热门行业、新兴产业、重点企业等，持续推出专题专场或综合性直播“带岗”活动，助力高校毕业生实现“稳就业”。

韩冰在首场直播中明确指明，这些“职在新疆”网络直播活动中的对象是：2020届高校毕业生、往届有就业意愿的离校未就业高校毕业生和“三支一扶”等基层服务项目期满未就业高校毕业生；有用工需求的机关、事业单位、企业。活动时间从9月1日开始至11月30日结束。

与此同时，新疆人力资源与社会保障厅还以“提高毕业生就业能力”为主题，联合园区入驻企业及专业机构，从毕业生职业规划、心理疏导、简历指导、面试技巧、职场礼仪等方面开展线上公益培训，帮助毕业生更好地提升就业能力。在这项工作中，有关部门开展了2020年离校未就业毕业生人才推介空中宣讲，邀请重点高校就业老师录制视频，对本校毕业生的特点及能力进行介绍，向企业推送宣传。此外，还将组织用人单位与求职高校毕业生供需对接。启动“就业帮扶”宣传计划，梳理用人单位的岗位需求，进行人才与岗位的匹配宣传。

韩冰介绍，新疆公共就业服务中心目前正与新疆、乌鲁木齐市相关部门对接，收集整理国有大中型企业、产业园区服务用人单位以及私营企业岗位人才需求。各地州市也开始与辖区各产业园、企业对接，做好岗位初步分类统计，为高校毕业生就业做好积极准备。

搭建信息平台，开设网招专区、联动高校高职，摸排求职需求、开展空中课堂，免费授课培训……新疆各级政府为帮助刚走出大学校园的毕业生提供了众多帮扶内容，让未就业的大学生心里踏实了许多。

早在今年6月中旬，新疆有关部门针对疫情对今年新疆高校毕业生就业带来较大影响的现实，制定下发了《2020届高校毕业生就业工作落实方案》（以下简称《方案》），要求新疆各地各相关部门单位扎实做好常态化疫情防控形势下高校毕业生就业工作，确保2020届高校毕业生年底就业率达到88%以上。

根据《方案》，新疆开展百日千万网络招聘专项行动，为高校毕业生和用人单位提供便捷高效的对接渠道。开展职业能力提升行动，面向离校未就业高校毕业生，开展多种形式实践活动，增强毕业生实践能力。实施创业引领行动，统筹利用创业园区、创业孵化基地、创客空间等创业服务平台，为高校毕业生创业提供全方位支持。

（本报记者 王瑟）

(责编：郝孟佳、熊旭)