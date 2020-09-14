原标题：半份菜设专门窗口…… 高校食堂频出“光盘”新招

新开半份菜窗口，小份菜精细到打1个鸡翅、2块红烧肉，连馒头都被切成两半卖……

新学期伊始，北京各大高校的校团委纷纷向广大师生发出“节约粮食，从我做起”“光盘行动，从每一餐做起”的号召。大学食堂里纷纷出创意、使新招，鼓励和引导同学们按需打饭、物尽其用。

北京航空航天大学

自选称重按需取餐

新学期刚开学，为鼓励师生每一餐都努力做到“光盘”，北京航空航天大学各食堂除在一直提供半份米饭（1两）之外，又开始制售手工“小馒头”，每个1两，售价2毛；学一食堂还推出了半量半价的“小份菜”；合一厅和沙河校区第一食堂推出了“自选称重”式售饭模式，师生可按需取餐购餐。

“终于不用再纠结一份菜吃不饱、两份菜吃不下了。现在打一份半刚刚好，还可以来三个半份，完美。”一位正在学一食堂吃晚饭的女生告诉北京青年报记者。

不仅如此，北航食堂还在食材源头上下了节约的功夫：食堂大厨们密切关注在校师生动态，每天下午4点采购第二天食材，定量精准采购，避免浪费。同时加强食材的在库保存，让每一种食材都物尽其用，就连用完的食用油桶都要集中“倒立”一段时间，不用完里面的最后一滴油坚决不扔。

食堂的大厨们还使出浑身解数，对部分蔬菜的根茎和叶子分类加工，例如芹菜叶择洗干净后制成馅料或裹面蒸制，西兰花根部洗净去皮炒着吃……做出好吃的新菜式的同时让每一种食材都物尽其用。

清华大学

馒头切成两半卖

最近，清华大学微信公众号、官微和各学生公众号上都播出了一段食堂就餐小贴士视频。视频中宣布：学生食堂基本伙的饭菜全部采取“半份菜”供应，号召大家“拼着吃节约又营养更均衡”。

此外，适合按重量出售的饭菜按“两”计，米饭也可以按“两”购买，一个大馒头更是被食堂大师傅一切两半，可以根据购买者的需求按半份售卖；餐厅和快餐都提供打包袋、打包盒，鼓励学生们将吃不完的剩餐打包。

顺应越来越多学生喜欢上少油少盐、蒸煮为主的“轻食”饮食习惯，紫荆园食堂从9月9日开始在三层推出自助称重式健康轻食，学生可以自由搭配，称重计费，可以堂食也可以打包带走，一经推出就受到了学生的欢迎。

首都经济贸易大学

推出小份菜专门窗口

一份菜可以打1个鸡翅、2块红烧肉、半勺青菜……总之，想吃多少点多少。“想不光盘都难，设计得很科学。”首经贸经济学院大二学生冯博艺刚返校，就发现了学校食堂新推出了小份菜专门窗口，部分菜品甚至可以按个售卖。

小份菜每份的分量只有原来的2/3左右，就连花卷、馒头、豆包、拉面等主食也是“迷你”版的，价格也相应有所下调。小份菜窗口前排队的以女生居多，大家一般选取两三盘菜，配上主食刚刚好。管理工程学院大三学生唐雪涵一顿饭选了一荤两素，一共花了7.5元，她评价称“营养丰富又不浪费”。

北青报记者注意到，首经贸食堂各打饭窗口上方的宣传栏、餐厅墙面和餐桌上都贴上了宣传海报，门口的显示屏也在循环播放“健康饮食 适度点餐”的宣传片。

在秋实汇餐厅，师生可凭“光盘”获得纸巾、水果等光盘奖励。学校还计划升级智能结算系统，助力光盘行动常态化。

中国农业大学

晒光盘赢定制餐具

“今天我的朋友圈都是大家光盘打卡的照片，能领到学校的限量款定制餐具好开心。更重要的是，这个活动提醒了我作为农大人，要时刻勤俭节约。”中国农业大学市场营销专业刚入学的新生程佳敏说。

新学年，中国农业大学开展了“第一餐第一课”新生入学第一课活动，号召全体新生从开学第一餐起，践行光盘行动，新生可在朋友圈、微博或QQ空间上传照片，秀出光盘第一餐，就可以领取学校主题定制餐具。

短短一天就有近千名同学参与其中，“光盘”照片刷爆了农大新生的朋友圈、微博和QQ空间。活动组织者、校团委副书记马紫威表示，此次活动是为了给新生上好光盘第一课，激发他们的知农爱农情，形成“爱粮惜粮 节粮护粮”的浓厚校园氛围，也是为了让中国农大学子以实际行动，厉行节约、反对浪费。

农大还立足食品专业学科特色，在新生报到当天推出“燃烧吧卡路里”限定营养餐，在公寓一食堂、公寓三食堂设立全新营养餐窗口，供应品种丰富、低油少盐烹饪的荤菜、素菜，如黑椒牛肉、清蒸鸡胸肉、蒜炒西兰花等常见菜品，以及粗粮主食。营养餐的窗口详细标注了各菜品的卡路里，而且菜品均可以选择半份或一份，同学们可根据自身食量以及卡路里需求合理点菜，在“光盘”的同时养成营养搭配的好习惯。（文/本报记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、熊旭)