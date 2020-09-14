中央财政700亿元支持乡村教师队伍建设

本报北京9月13日电 （记者曲哲涵）记者近日从财政部获悉：为落实党中央、国务院关于加强乡村教师队伍建设决策部署，“十三五”时期中央财政共安排700亿元，支持和引导地方加强乡村教师队伍建设，提升教育教学质量。

安排379亿元深入实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”，支持贫困地区优化乡村教师队伍结构。2017—2019年连续3年每年增加招聘计划1万人，提前一年实现年招聘10万人的工作目标。2020年继续扩大招聘规模5000人，达到10.5万人，到2020年底中西部地区特岗教师将突破44万人。

安排101亿元支持实施“中小学幼儿园教师国家级培训计划”，引导中西部地区加强乡村学校幼儿园骨干教师培训。截至2019年底，累计支持中西部地区培训教师超过1500万人次，对乡村教师完成超过一轮的全覆盖培训。

安排203亿元，支持地方实施集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，鼓励有条件的地方提高补助标准，并依据学校艰苦边远程度实行差别化补助，每年惠及约127万名乡村教师。

安排17亿元，通过实施“三区”人才支持计划教师专项计划和“银龄讲学”计划，鼓励优秀教师到贫困地区、民族地区、革命老区、边疆地区支教。

“十四五”时期，中央财政将进一步巩固完善相关政策措施，优化经费投入结构，支持和引导地方继续把教师队伍建设作为教育投入重点予以优先保障，不断提升乡村教师队伍素质。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 02 版）

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