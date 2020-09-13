见字如面 纸短情长（行与思）

“陈叔叔，听了您的演讲，我懂得了生活不会一帆风顺，要经历磨难、克服险阻，才能最终到达心中的巅峰。”

“你有没有努力学习？有没有考上自己理想的大学？你还在坚持打拳吗？你的梦想还是成为一名军人吗？”

“你此时此刻的心情，我特别能理解。几个月前，我也曾有类似的体验。但不要害怕，科学的防护和医学的进步必将帮助我们打赢这场没有硝烟的阻击战。‘山川异域，风月同天’，相信今天我们经历的一切，都会成为有意义的成长！”

…………

这是北京市一些中小学生拿起纸笔，写下的信件。有的写给身残志坚的歌手、有的写给身患阿尔茨海默病的外婆、有的写给十年后的自己、有的写给身在国外的好友。信中，孩子们抒发心声、彼此鼓励。

在刚刚过去的假期，来自北京中学、北京市第十三中分校、中国人民大学附属中学等七所学校的几名学生发出倡议，号召广大中小学生“放下手机、拿起纸笔、见字如面”，用文字表达对师长、对亲友的情感，分享体悟、传递祝福。倡议一发出，反响热烈，很快，来自北京和多个省份的中小学生主动拿起纸笔，用文字记录思考、记录成长。

写信，曾是人们之间互相联络、沟通情感的重要方式，但随着互联网的发展与手机的普及，人们逐渐习惯于通过电子邮件、手机短信和微信沟通，很少还会有人铺开纸张、细细构思，在笔墨间体会情感的缓缓流淌。

今天，中小学生们能主动提笔写信，让我们感受到了沉潜的态度。构思、下笔，字如其人、文如其人，体现的是一种态度，不仅之于行文，也之于为人。

中小学生们能主动提笔写信，还让我们感受到了丰盈的心灵。提笔写字，用文字记录成长的自觉与主动，记录生活的感悟，需要一双细致观察生活的眼睛，需要对生活有细腻感知的心灵，日有所记、日有所省，也是热爱生活、涵养心灵的过程。

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 05 版）

(责编：牛镛)