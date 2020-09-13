以高尚师德 铸良好学风（凭栏处）

9月10日是我国第三十六个教师节。

习近平总书记指出，高校立身之本在于立德树人。要立德树人，先要立德为师。这里的德，概括起来就是明大德、守公德、严私德。所谓明大德就是要回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题；所谓守公德就是指教师要牢记教书育人使命，用学识、阅历和人格魅力点燃学生对真善美的向往，成为学生健康成长的指导者和引路人；所谓严私德就是指教师要用比平常人更高的道德准则严格要求自己，规范自身言行，做到“德高为师，身正为范”。

教育工作的目的是育人——育德智体美劳全面发展之人。教育中很重要的一部分工作是示范与模仿，这就要求教师既要明智，也要明德，更要修身，在教学活动和日常生活中为学生做出表率。无论是修养学识，还是仪表风度，教师对学生的影响常常是潜移默化的。而教师是教育活动的主导者，只有建起良好的师德风范，才能引领学校形成良好的学风。

发扬“孜孜以求，皓首穷经”的求学之风。我们常说教学相长，说明教与学是一个互动的过程。多少年来，吉林大学的学习氛围始终十分浓厚，学生们非常珍惜安心学习的时光，有读遍图书馆藏书的劲头。当要借的书全部借空时，图书管理员会登记下来，待有人还书，会及时通知排在前面的预约者。一旦拿到书，同学们都会充分利用借阅期，如饥似渴，手不释卷。在信息化的时代，图书馆已经延伸到网络末端，就在学生手边，热门书想读而不可得的事情不再存在，但敬业、勤勉的精神永远具有时代的意义。

发扬“厚基础，重实践，严要求”的教学之风。学校要为学生提供扎实的理论基础教育，同时要通过理论与实践的结合，提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力，增强学生的社会责任感。这些培养目标必须通过多方面的严格要求才能得以实现。要对任课教师严格要求，特别是对青年教师多打磨、多历练。要对教学内容严格要求，老师们应努力提升教学能力，使教学内容与世界先进水平同步，适应人才培养和课程设置的时代需要。

对广大年轻教师来说，在立业之初便应认真思考，选择治学育人，是作为谋生的职业，还是毕生的事业。如是职业，则需要做到乐业、敬业；如是事业，则需要做到治学立身。坚持科学精神、追求学术真谛，创造有科技价值、技术价值、经济价值、文化价值和社会价值的成果，不随波逐流，人云亦云，不一味追逐热点，心浮气躁。

此外，师生人格上的平等是良好师德与学风的具体表现。教师可以满腹经纶，著作等身，但随着年龄增长，接受新知识和新技术可能不如青年学生那么快。青年学生思想活跃，创新潜力大。学生向老师学习，老师也向学生学习，在平等交流和讨论的氛围中，共同进步。

对于老师来说，还要做到既严格要求，又善待每一位学生。学生有个体差异，天资不同，性格不同，喜好不同。教师应一视同仁，欣赏学生的多样性，包容他们的差异性，注重发现每一个学生的闪光点，培养他们的志趣，激励发挥他们的潜力。包容是一种境界，善待是一种美德。

迈入新时代，对于广大教师来说，立德为师、立德树人将是为师者的根本任务与共同追求。

（作者为中国科学院院士、吉林大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 05 版）

(责编：牛镛)