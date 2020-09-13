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北京理工大学始终不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命——

扎根中国大地 培养强国栋梁（深聚焦）

本报记者  赵婀娜

2020年09月13日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：2019年10月1日，新中国成立70周年庆祝活动中，北京理工大学师生组成的“与时俱进”群众游行方阵通过天安门广场。
　　图②：2020年3月，参与新冠疫苗研制的北京理工大学团队正在开展实验研究。
　　图③：北京理工大学研发的无人驾驶大学生方程式赛车。

　　图④：2020年7月，北京理工大学为在校学生举办线下毕业典礼。
　　资料照片

　　伴随着发动机的轰鸣，一台T—34“老坦克”在新落成的国防文化主题广场上隆隆驶过；

　　中心花园的徐特立雕像，在晨光中静谧安详，与延安精神石相映生辉，厚重沉静。

　　一动一静间，映照出北京理工大学这所中国共产党创办的第一所理工科大学、新中国第一所国防工业院校的精神风貌。

　　延安精神，薪火相传。整整80年，时光流转、校址迁移、校名更替，这所在战火硝烟中诞生的大学，始终不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。

　　立德树人

　　“欢迎你！未来的红色国防工程师”

　　“做原创的！做最好的！这不仅是北理工的目标，这是中国汽车人的目标！”2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛上，夺得冠军的北理工“中云智车”代表队誓言铮铮。

　　凭着“做中国人自己的”这股劲，80年来，北理工坚定地走出了一条“红色育人路”。

　　回望建校之初，1940年，经党中央批准，北理工的前身——自然科学院诞生，由李富春、徐特立等先后担任院长，为党领导的革命事业培养具备基本科学知识、创造精神和独立工作能力的“革命通人、业务专家”，开启了中国共产党创办新型理工科高等教育的先河。在延安的5个春秋，为新中国建设储备了一大批业务专家和领导骨干。

　　“欢迎你！未来的红色国防工程师。”录取通知书上的几个字，鼓舞着王小谟院士、毛二可院士和朵英贤院士等一大批新中国初代“红色国防工程师”一生为国奉献，矢志不渝。

　　1952年，学校成为新中国第一所国防工业院校，承担起新中国第一批兵工专业、第一批火箭导弹专业的建设重任，为我国国防工业的教学、科研和生产输送专业人才。

　　不忘初心、铭记历史。北理工始终根据党和国家的需求，抓住立德树人根本，在人才培养中注入红色基因。学校把校史教育作为师生的“入校第一课”，融入强国使命和专业特色的课堂，让课程思政润物无声，“德育答辩”活动更是全过程、全阶段激发学生的报国情怀。

　　“赴基层，入主流”“干惊天动地事，做隐姓埋名人”，80年来，北理工已先后培养30余万名毕业生，包括50余位院士及各行业大批优秀建设者。近年来，毕业生到国家重要领域、重点单位和基层一线就业比例超过60%，众多学子志愿投身基层和西部地区工作。

　　从“神八搭载”到“长七搭载”“天舟搭载”，再到“SpaceX龙飞船搭载登陆国际空间站”，北理工生命学院博士生杨春华成为中国空间生命科学研究中多项“第一”的参与者与见证者。在他看来，“北理工人就要为国分忧，为国争光！”

　　近年来，北理工实施以大类招生、大类培养、书院制为核心的人才培养改革，全面实施“寰宇+”计划，形成了“价值塑造、知识养成、实践能力”三位一体人才培养模式，致力于培养更多“胸怀壮志、明德精工、创新包容、时代担当的领军领导人才”。

　　“从1940年在延安诞生，到21世纪的今天为建设社会主义现代化强国培养高层次人才，学校始终把为党育人、为国育才的使命践行在一流大学建设的新征程中，一刻未曾懈怠。”北京理工大学党委书记赵长禄说。

　　强国使命

　　“科技立功是践行强国使命的最大特色”

　　抗击新冠肺炎疫情战斗中，北理工自主研发的一款具有自动“杀毒”功能的口罩，引发各方关注。

　　关键时刻挺身而出、勇于担当，北理工人始终如此。在北理工人的血脉中，始终烙印着“强国”的基因，与党和国家同呼吸、共命运，与国家重大战略需求和经济社会发展紧密相连。

　　62年前，一枚由中国人自己研制的火箭，第一次在中华大地腾飞而起。刺破长空的利箭，是中国人第一次向宇宙投出的“问路石”。这枚由北京工业学院（北京理工大学前身）师生自主研制的火箭，代号“505”，名为“东方—1”号，是新中国第一枚二级固体高空探测火箭。

　　“我们要在宇宙空间占一个位置！”上世纪50年代，胸怀壮志的北理工师生们，研制出新中国第一枚二级固体高空探测火箭、第一台大型天象仪、第一套电视发射接收装置、第一辆轻型坦克、第一枚反坦克导弹、第一部低空探测雷达……

　　深度参与12个空中梯队中的10个梯队、32个装备方队中26个方队的装备研制工作，用虚拟仿真技术为国庆盛典装上“科技大脑”、为20万人“排兵布阵”，支撑保障焰火任务和彩车设计工作……2019年，北理工人的身影出现在国庆70周年庆祝活动的多个重要岗位。

　　“聚大团队、建大平台、担大项目、出大成果，北理工始终围绕国家战略急需，瞄准世界科技前沿，注重加强基础研究，推动原始创新，突破关键技术，打造大国重器。‘科技立功’已经成为北理工人践行强国使命的最大特色！”北京理工大学校长张军说。

　　记者了解到，迈入新时代，北京理工大学结合传统优势和长期发展需要，实施“强地、扬信、拓天”的发展战略和“优势工科引领带动、特色理科融合推动、精品文科辅助联动、前沿交叉创新互动”的学科建设整体布局，不断为传统优势领域注入新动能，在新能源汽车、人工智能、深空探测、新材料、凝聚态物理、计算机仿真等新兴交叉领域深耕细作。

　　深空探测和空间载荷技术，为探索月球、火星和空间生命科学提供有力支撑；仿人机器人、微纳机器人，人工智能技术形成国内领先优势；新能源汽车技术助力“绿色奥运”，为生态文明建设贡献力量；雷达技术成为中国航天器交会对接的“标配”，为北斗系统增加“短报文”功能；烟火技术为国家盛典点亮绚丽时刻；“北理工1号”帆球卫星成功发射、遨游太空……越来越多的北理工“智造”在科技强国的征程中绽放光彩。

　　责任担当

　　“探索服务社会的特色之路”

　　76岁高龄的毛二可院士“创业”了！

　　2009年12月，搞了一辈子科研的中国工程院院士毛二可，带领北京理工大学雷达所的专家教授们建起一所学科性公司——理工雷科。

　　如今，11年过去了，在服务国家重大战略的同时，一批批原始创新的高精尖科研成果，源源不断地通过理工雷科公司这一转化平台，广泛应用于灾害防治、社会安全、经济生产等重要国计民生领域，直接产值累计数十亿元。

　　对于高校来说，不仅要深耕育人、精深科研，还要服务社会、造福人民。为此，北理工创新成果转化机制、广泛实施校地合作、建设高端智库……率先在国内提出“事业化管理+市场化运营”的专业化技术转移机构新机制，成功培育理工华创、理工导航、北理艾尔、北理新源等一批重大成果转化项目，探索出一条服务社会的特色之路。

　　“经研究，批准方山县退出贫困县。”2019年4月18日，北理工定点扶贫的山西省吕梁市方山县正式脱贫摘帽！2015年8月以来，北理工动员全校之力，整合校内外资源，出实招、敢创新，精准施策，助力方山县打赢脱贫攻坚战，体现了高校智力扶贫、科技扶贫、教育扶贫的责任担当。

　　采访中，记者了解到，北理工还积极加强校地合作，在重庆、山东、河北、广东等地布局建设重庆创新中心、前沿技术研究院（济南）、唐山研究院等14个外派研究机构，推进产学研用融合创新体系建设。同时积极拓展办学功能、输出教育资源，布局嘉兴、怀来等多校区办学，以学校优势学科对接社会优质资源，构建起学校创新资源汇聚和区域经济社会发展双赢的新生态。

　　围绕“一带一路”建设、“京津冀协同发展”、“粤港澳大湾区建设”、“长江三角洲区域一体化发展”等国家战略，学校还确立了以京津冀板块、中西部丝路经济带板块、长江上游经济带板块、环黄渤海板块、东南沿海板块、中南及大湾区板块6大板块为主的合作发展战略布局。截至目前，北理工已与11个省部级单位、40余个司局级单位、30余家大型国企、多所高校建立战略伙伴关系，遍布21个省、区、市，逐步构建起校地、校企、校校等全方位战略合作的新局面。

　　“2040年，建校100年时，北理工将建成中国特色世界一流大学，整体实力达到世界一流水平，在国际上享有盛誉，对人类知识发现与科技变革作出重要贡献，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体贡献力量。”面对北理工的百年梦想，学校党委有着清晰的勾画。

　　击鼓催征，奋楫扬帆。面向百年梦想，北京理工大学不断改革创新、奋发作为、追求卓越。“聚焦内涵提质，全面推进综合改革，集中力量深化以‘寰宇+’计划、‘驼峰领航’计划为代表的教育教学改革和以‘大部制’为核心的管理改革，力求培养一流学生、汇聚一流大师、产出一流成果、涵育一流文化。”对于实现办学目标的举措，张军深思熟虑。

　　“我们比历史上任何时期都更有自信、更有能力建设世界一流大学。全体北理工人作为这一重要历史进程的见证者、创造者、奉献者，始终以时不我待的奋进姿态，以实干笃定的前行脚步，走出一条扎根中国大地建设世界一流大学的‘北理工之路’。”赵长禄对学校的未来充满信心。

　　（王征、韩姗杉参与采写）

　　

　　版式设计：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2020年09月13日 05 版）
(责编：牛镛)
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