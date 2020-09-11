原标题：上海大学食堂“小鸟胃专属餐”火了 小份菜受到学生欢迎

推进“光盘行动”，餐厅、食堂怎么做才既有效又合理？最近，上海大学食堂试点推出的“小鸟胃专属餐”冲上话题热搜榜，这种小份菜受到学生普遍欢迎。

上海大学后保处处长梁亮告诉中青报·中青网记者，学校从去年就开始推动“源头节约”。当时，在上海推进垃圾分类的社会氛围中，学校调研发现食堂餐厨垃圾量较大，于是在学生中开展调研，并组织学生座谈。不少学生反映，食堂菜品只有一种分量标准，胃口小的同学吃不完只能倒掉，也有人反映部分菜品不合口味。

梁亮介绍，上海大学去年下半年在益新食堂试点推出“小份菜”。考虑到食堂经营成本压力，经过测算后其定价比整份菜一半稍高，学生也普遍接受。“胃口小的不浪费，胃口大的可以多吃一两个菜，价格也不贵”。日前新学期开始后，上海大学将“小份菜”的做法推广到全校20个食堂进行试点，同时推出了首次定量供应米饭2两左右、后续自助免费添加的做法。“小份菜”在部分菜品中试点，各食堂菜品种类、数量不同，将来还会逐步全面铺开。

“小鸟胃专属餐”的做法推广以来，受到同学们好评。有人评论“提倡这种人性化、合理化的就餐”，“半份餐好实用，既可以避免浪费，也是食量小的人的福音。真的希望推广，不只是学校”。

梁亮还介绍说，9月3日，上海大学后保部饮服中心联合校学生会开展了“争做节约光盘族，引领上大新风尚”主题活动，设置了“我要光盘，拒绝‘剩宴’”留言墙互动、“光盘行动——粮食知识知多少”现场问答等趣味环节，旨在引导师生通过活动体会“光盘”“节粮”的深刻意义，从每一餐做起，养成拒绝浪费的好习惯。（记者 魏其濛）

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