“摔跤校长”的教育观（体坛观澜）

体育之于成长的价值，在于身体、在于心灵、在于品格，在于为每个孩子提供更多全面发展的可能

江西萍乡武功山，大山层峦叠嶂，山脚下有一所麻田中心学校。要说这所山区学校有什么特别之处，四邻八乡都知道——摔跤。

为什么麻田中心学校会因为摔跤闻名，因为这里有一个会摔跤的校长。

1996年，练了10年摔跤的朱志辉从萍乡体校毕业，当了一名体育老师。20多年过去，他从老师成为校长，他的梦想也从“培养出几个冠军”，到“好的教育是对所有学生负责，让孩子们都能健康快乐成长”。

梦想在变，梦想也没变。摔跤，始终是朱志辉带给孩子们的成长礼物。

在麻田中心学校，摔跤是校本课程，每个学生每周都能上一次80分钟的体育连堂课，也是摔跤专项训练课。朱志辉还自编了摔跤操和摔跤舞，确保学生都能参与到摔跤运动中，毕业时，每个孩子至少都能来几个摔跤动作。

让孩子们都练摔跤？起初，一些老师和家长也有反对之声。练了一阵子，孩子们在摔跤中建立起的专注力也“移植”到了课堂上。学习不但没耽误，强健起来的除了身体，还有心智。

“体育教育不仅能强身健体，还能让孩子们懂得规则意识和拼搏精神，提高他们的心理承受能力和抗挫折能力。”在朱志辉看来，这些年输送到各级体校的近百名摔跤运动员，只是为校园体育“锦上添花”，体教融合的理念，最重要的收获是校园里走出一茬又一茬阳光自信的孩子。

如今，麻田中心学校由8年前的600多名学生增加了近一倍，还挂起了两个“国字号”招牌—国家级体育传统项目学校和国家级青少年体育俱乐部。除了摔跤，学校又开发了乒乓球、舞蹈、书法、手工等校本课程，将大课间和体育活动课纳入作息时间表，确保每天运动一小时。附近村民夸学校“一年一个样”，说的不是校舍翻新，是孩子们的精气神和礼貌劲。

体育之于成长的价值，在于身体、在于心灵、在于品格，在于为每个孩子提供更多全面发展的可能。摔跤虽然是个小众项目，但其中蕴含的教育功能，和足球、篮球、田径等并无二致。“成为专业运动员的概率非常小，我更希望从这里走出去的孩子能成为健康合格的有用之才。”“摔跤校长”朱志辉所作的种种努力，最终都指向了教育。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 15 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)