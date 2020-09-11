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西安曲江新区推进基础教育均衡发展 家门口上好学校

本报记者  王乐文  原韬雄

2020年09月11日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，即将投用的陕西省西安市曲江新区第七小学迎来校园开放日。当天400多名新生家长走进校园参观，一名家长感慨：“孩子在这里上学我很放心。”

　　今年9月，曲江一小新校区、曲江五小、曲江六小和曲江七小等4所学校投入使用，提供8800个学位，新增学位量占新区总量的24%。

　　学位供给能力不足、优质资源尚欠均衡等问题一度成为曲江新区基础教育发展的瓶颈。“随着《曲江新区基础教育提升三年行动计划（2019—2021）》出台，教育经费投入逐年递增，2019年一般公共预算教育经费投入达到7.69亿元，较2018年的4.6亿元增长67%。”曲江新区教育局相关负责人介绍。2019年底，曲江新区新增公办初中1所、公办小学10所，辖区义务教育阶段学位保有量达到3.15万个。2019年至2021年，曲江新区计划建成14所中小学，新增义务教育阶段学位2.2万个。

　　今年，曲江新区共组建5个教育集团，暑假期间，各教育集团开展融合活动，做到教学计划同步、课程安排同步、教学进度同步、备课教研同步、教师培训同步。同时，创新实施“一长多校、委托管理、兼并融合、结对提升”的“名校+”工程，与陕西师范大学联合创办了曲江第一所公办完全中学——曲江一中。依托曲江一中、曲江一小、曲江南湖小学、曲江二小、曲江三小逐步实施覆盖全区的“名校+”联合体构建工作。

　　让学生“上好学”，师资是关键。曲江新区深化教育管理体制改革，实施校长负责制。2019年以来，曲江新区启动校长、管理、教师教育队伍选拔及招聘工作。曲江新区党工委、管委会相关负责人表示：“曲江新区将继续抓好校园基础设施建设改造，创造更多优质教育资源，让孩子在家门口就能享受到一流的教学水平和教育设施。”


　　《 人民日报 》（ 2020年09月11日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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