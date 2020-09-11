孙春兰在教师节调研座谈时强调 以高水平教师支撑高质量教育

新华社北京9月10日电 今天是第36个教师节。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰到中国人民大学调研，了解教学科研工作情况，看望慰问“人民教育家”高铭暄教授、“最美教师”王易教授，向全国广大教师和教育工作者转达党中央、国务院的节日祝贺和诚挚慰问。

孙春兰指出，教师是教育发展的第一资源。全国1732万教师深入贯彻党的教育方针，爱岗敬业、默默耕耘，为办好人民满意教育作出了重要贡献。要深入学习贯彻习近平总书记对广大教师的重要寄语精神，把加强教师队伍建设作为最重要的基础工作来抓，吸引和激励更多优秀人才长期从教、终身从教，以高水平教师支撑高质量教育。

调研结束后，孙春兰主持召开座谈会，听取6所教育部直属师范院校和有关部门负责同志对加强教师教育工作的意见建议。她强调，师范教育主要是培养教师，是教育的基础和关键。师范院校要坚持“师范为本”的办学定位，高水平综合大学也要积极参与教师教育，全面提升我国教师教育的整体水平。师范院校也要坚持特色发展。要加大对各级各类教师教育的政策支持力度，提升办学层次，提高培养质量，着力补齐学前教育、职业教育、音体美等师资以及乡村教师的结构短板，加强优秀校长的培养培训，培养数量充足的高素质教师。师范院校更要加强师德师风建设，既要加强教师的思想政治教育，也要把师范生的社会主义核心价值观教育、情怀教育进一步抓实抓好，使广大师范生不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，提升教书育人本领，走上教师岗位后能切实担负起培养社会主义建设者和接班人的重任。各地各有关部门要进一步关心支持教师教育工作，加大师范院校投入，推动师范生毕业即认定教师资格的相关政策落地，健全教师从教保障激励机制，让教师真正成为最受社会尊重和令人羡慕的职业。对广大基层从事基础教育的教师要更加关心，落实政策、提高待遇，使他们安心从教乐教。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 04 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)