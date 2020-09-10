2020年教师风采短视频评选结果公布

为庆祝第36个教师节，今年7月，教育部发布《关于开展2020年教师风采短视频征集活动的启事》，教育部教师工作司联合中国教育电视台、中国教师发展基金会、中国教育发展基金会，面向全国各地教育部门、各级各类学校和社会各界，广泛征集展现新时代优秀教师群体和个人的风采短视频。征集活动在社会引起强烈反响，吸引广大师生、家长和社会各界人士积极参与，踊跃投稿。活动以来，共征集到近3000部作品。经技术筛选、专家评审，最终评选出40部优胜作品、90部入围作品，现予公布。（名单附后）
2020教师风采短视频征集活动评选结果
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优胜作品
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序号
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作品名称
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出品单位（个人）
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1
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《战“疫”到底，川大同行》
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四川大学
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2
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《“战役全能志愿者”——记武汉市钢花小学教师华雨辰》
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湖北省武汉市教育电视台
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3
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《不忘援藏初心 牢记教育使命——吉林省首批援藏教师
团队》
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杜宁/张宇慧/孙杰铭
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4
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《山湖相连心手相牵》
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山东大学
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5
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《好久不见》
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四川省电化教育馆
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6
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《东风mojito》
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湖南省常德市武陵区东风小学
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7
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《Hey，我是一个幼师》
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浙江省宁波市海曙区章水镇中心幼儿园
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8
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《天空中最亮的星星》
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江苏省苏州工业园区仁爱学校
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9
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《把论文写在祖国大地上 陈文新院士》
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中国农业大学
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10
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《语文课上 说学逗唱》
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李佟
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11
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《书香满幼山》
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江苏省苏州市吴中区东山中心小学
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12
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《朱寰：大师风范 誉满桃李》
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王欢/姜雨农/杨晓光
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13
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《支教芳华》
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陈思伟
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14
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《梭梭拉打的三个春天》
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中国人民武装警察部队
四川省总队机关幼儿园
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15
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《力学藏龙影 教材蕴异香》
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清华大学党委宣传部
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16
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《李同保院士专访——以国家建设为己任》
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同济大学
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17
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《始终与祖国同向同行》
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复旦大学党委教师工作部
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18
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《坚守》
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广东水利电力职业技术学院
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19
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《育人一生 爱伴左右》
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敬仁强
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20
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《因爱而温暖，因责任而勇敢》
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长江大学
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21
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《南京大学师德先进团队风采录》
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中共南京大学委员会教师工作部
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22
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《星河》
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西南大学
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23
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《边疆洒热血，无悔家国情》
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广东省深圳信息职业技术学院
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24
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《爱在格桑花开时》
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何普惠
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25
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《宋幼男教师风采》
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江苏省苏州工业园区宋庆龄幼儿园
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26
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《抗疫宣传片手语歌曲<平凡天使>》
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福建省福鼎市特殊教育学校
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27
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《少时育吾，长大成汝》
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江西省抚州幼儿师范高等专科学校
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28
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《一辈子都不腻——画星星》
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新疆维吾尔自治区克拉玛依市第十五小学
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29
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《从研究生导师到留守儿童爷爷》
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东北师范大学校友会
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30
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《致敬青春，不负韶华》
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河北省石家庄市谈固小学
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31
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《秉承仁爱 初心永驻》
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长安大学外国语学院
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32
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《爱心育人，匠心铸才》
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张义武
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33
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《色彩行者》
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黄茜
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34
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《五线谱上的王妈》
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上海市控江中学
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35
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《朱老师的最后一堂课》
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郑兴/刘伟/冯彪
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36
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《悬壶入沙场 白衣作战袍》
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杜宁/张继东/郭涵硕
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37
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《纸短情长——东华大学国际教师抗疫寄语》
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东华大学
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38
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《阳光温暖教育 教育温暖生命》
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福建省厦门市开禾小学
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39
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《扶贫路上》
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李元元
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40
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《老师，谢谢您》
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邓淑华
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入围作品
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序号
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作品名称
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出品单位（个人）
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1
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《中国“蓝天保卫战”科技领军者：贺克斌》
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清华大学党委宣传部
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2
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《三尺讲台“摆渡人”——李娜》
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北京科技大学
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3
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《疫情下的国开人——理工部王立老师个人风采》
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国家开放大学
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4
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《朝阳教研 用心守护》
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赵立庚/关颖慧
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5
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《北京教育系统老党员先锋队专题片》系列作品
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中共北京市委教育工作委员会
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6
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《她用脚步丈量特教人的大爱》
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赵亮/田永梅/程新科
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《二十年的默默坚守》
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赵亮/于凤丽/范子伦
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7
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《杨老师的抗疫故事》
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福建工程学院
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8
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《支教日常之接送学生》
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杨少川
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9
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《退而不休》
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洪少茹/王庆文
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10
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《家乡的俞家棍》
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马昕桐
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11
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《我们在一起，走进独特生命》
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福建省厦门市科技幼儿园
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12
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《那些灿烂的瞬间》
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江苏苏州吴中区太湖国家旅游度假区
香山中学
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13
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《“英”你而美 “语”你同行》
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江苏省苏州市吴中区长桥中心小学
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14
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《让每一朵花蕾都美丽绽放》
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江苏省苏州幼儿师范高等专科学校附属
花朵幼儿园
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15
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《与你牵手，是一种幸福》
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江苏省张家港市教育局
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16
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《动心，教育的魔力》
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江苏省苏州中学园区校
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17
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《春风化雨 师爱无恒》
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江苏省苏州市吴中区独墅湖实验小学
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18
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《追逐梦想-为孩子终生发展奠基》
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甘肃省兰州市城关区雁园路小学
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19
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《711》、《一位广财人两度援疆的家国情怀》
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广东财经大学
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20
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《匠人精神的诠释》
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王波
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21
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《匠心筑梦绽芳华》
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胡嵘苹/翟因豪/李树君
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22
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《女数学老师成长记》
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陈星明/丁爽/王丽婷
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23
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《身边的榜样：郭桂芳》
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郭桂芳
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24
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《当一个幸福使者——不教成功，教幸福》
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田丽
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25
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《青出于蓝》
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赖建沅
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26
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《无声的语言，有形的爱心》
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李再峰
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27
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《我陪你长大 你陪我成长》
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河南省禹州市市直第六幼儿园
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28
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《当“集结号”吹响时》
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李玥
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29
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《为爱坚守 绿茵逐梦》
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黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸中学
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30
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《把学习当乐趣 把工作当娱乐》
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长江大学
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31
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《你不能来，我就上门》
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王祖香
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32
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《城市摆渡人》
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湖北省武汉体育学院
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33
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《追光》
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湖南理工学院党委宣传部
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34
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《初心如炬，使命有声》
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湖南省长沙市雅礼雨花中学
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35
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《陶永莉：滴水渐积成沧海》
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洪逗/辛彤/鞠伟
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36
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《红色理论家——郑德荣》
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王俏/罗徳龙/孙晓田
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37
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《快乐的辅导员——长春工业大学 周巍》
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张洪伟/姜雨农/王贺然
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38
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《学为人师 行为世范——陈春燕》
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杜宁/王贺然/孙杰铭
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39
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《疫情当前 药大在行动》
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中国药科大学
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40
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《立美修德塑先锋》
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江苏省南京市石鼓路小学
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41
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《一个视频创客+数学老师的日常》
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江苏省苏州市第三中学校
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42
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《老师的眼睛像太阳》
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江苏省徐州市教育局
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43
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《传承》
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郭珊/黄福娇
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44
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《张俐：用爱发声》
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冯庆
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45
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《文字的传播者——李玉洁》
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江西省南昌师范附属实验小学教育集团玉泉岛校区
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46
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《种上心灵之耳 倾听鲜花盛开》
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舒莹
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47
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《一路援疆一路歌》
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江西省南昌市第二十七中学
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48
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《乐在其中》
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房鸿新
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49
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《经典传承 文化担当》
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江苏省南京市慧园街小学
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50
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《东北大学 闻邦椿老师》等一系列
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东北大学
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51
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《扎根乡村高中，培育湖区英才》
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韩有煜
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52
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《我的老师是“妈妈”》
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山东省青岛西海岸新区朝阳小学
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53
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《智慧化校园追梦人》
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于树家
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54
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《甘做乡村教育追梦人》
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樊亮
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55
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《教育事业,我的爱与梦想》
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西安建筑科技大学
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56
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《谢谢你，每一位平凡而勇敢的先锋队员》
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陕西省西安市长安区教育局
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57
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《乡村教师陈宏的新学期》
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张博文
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58
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《理直气壮陈锡喜》
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上海交通大学
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59
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《传承》
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复旦大学
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60
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《绘影莘莘学子 点亮时代绮梦——记上海出版社高等专科学校优秀教师张波》
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中国教育工会上海市委员会
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61
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《2019上海对外经贸大学教师节宣传片》
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上海对外经贸大学
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62
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《杉路琼瑛》
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上海杉达学院
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63
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《2020，特别的课堂》
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四川大学华西口腔医学院
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64
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《<最好的未来>巴中市恩阳区第四小学“战疫”在行动》
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四川省巴中市恩阳区第四小学
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65
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《奋斗在追寻“初心”的路上》
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刘宗鑫
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66
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《远程抗疫——用网络筑起战疫堡垒》
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成都中医药大学
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67
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《班主任》、《名师之路》
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王晓锋
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68
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《攀枝花市实验学校教师版<Mojito>》
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四川省攀枝花市实验学校
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69
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《边疆沃土挥洒燃情岁月》
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丁文
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70
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《最长的学期——我的教学V-log》
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邓皓东
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71
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《一样的平凡 别样的美丽 大山深处的双语教师》
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罗宇钧／杨发妹
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72
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《抗疫同心谱》
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成佳梁／刘震／应鑫辉
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73
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《浙江工商大学百岁老教师杨莹——投身教育五十载的世纪老人》
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傅鸿洲
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74
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《我的老师他很平凡》
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浙江省杭州市萧山区教育局教育工会
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75
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《最美教师》
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浙江省建德市新安江街道菲琳摄像工作室
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76
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《一个也不能少》
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浙江省乐清市柳市镇第十二小学
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77
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《王行知：爱国是我最深的信仰》
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浙江师范大学
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78
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《不断追求有明天》
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重庆大学
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79
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《坚守》
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谢彦
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80
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《田阡：傣寨深耕，共铸乡村振兴路》
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西南大学党委宣传部
党委网络工作部
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81
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《践行“行知精神”，培养助力乡村振兴的优秀师范生》
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南京晓庄学院
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82
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《“红歌”快闪，深情表白》
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江西省南昌师范附属实验小学教育集团
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83
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《我在西部——毛孝兵》
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姜学斌／赵倩／时泉
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84
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《党员日记》
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昆明冶金高等专科学校
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85
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《青檀树下守望者》
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河北省石家庄市谈固小学
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86
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《周大战教学改革纪实》
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周大战
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87
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《我们不平凡的青春》
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新疆维吾尔自治区克拉玛依市高级中学
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88
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《立德树人——蒋风》
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浙江师范大学
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89
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《疫情忽来袭 停课不停学》
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于秀
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90
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《勇敢追光者——姚凯》
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杨鲜