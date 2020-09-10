原标题：2020年教师风采短视频评选结果公布

为庆祝第36个教师节，今年7月，教育部发布《关于开展2020年教师风采短视频征集活动的启事》，教育部教师工作司联合中国教育电视台、中国教师发展基金会、中国教育发展基金会，面向全国各地教育部门、各级各类学校和社会各界，广泛征集展现新时代优秀教师群体和个人的风采短视频。征集活动在社会引起强烈反响，吸引广大师生、家长和社会各界人士积极参与，踊跃投稿。活动以来，共征集到近3000部作品。经技术筛选、专家评审，最终评选出40部优胜作品、90部入围作品，现予公布。（名单附后）

2020教师风采短视频征集活动评选结果

优胜作品 序号 作品名称 出品单位（个人） 1 《战“疫”到底，川大同行》 四川大学 2 《“战役全能志愿者”——记武汉市钢花小学教师华雨辰》 湖北省武汉市教育电视台 3 《不忘援藏初心 牢记教育使命——吉林省首批援藏教师 团队》 杜宁/张宇慧/孙杰铭 4 《山湖相连心手相牵》 山东大学 5 《好久不见》 四川省电化教育馆 6 《东风mojito》 湖南省常德市武陵区东风小学 7 《Hey，我是一个幼师》 浙江省宁波市海曙区章水镇中心幼儿园 8 《天空中最亮的星星》 江苏省苏州工业园区仁爱学校 9 《把论文写在祖国大地上 陈文新院士》 中国农业大学 10 《语文课上 说学逗唱》 李佟 11 《书香满幼山》 江苏省苏州市吴中区东山中心小学 12 《朱寰：大师风范 誉满桃李》 王欢/姜雨农/杨晓光 13 《支教芳华》 陈思伟 14 《梭梭拉打的三个春天》 中国人民武装警察部队 四川省总队机关幼儿园 15 《力学藏龙影 教材蕴异香》 清华大学党委宣传部 16 《李同保院士专访——以国家建设为己任》 同济大学 17 《始终与祖国同向同行》 复旦大学党委教师工作部 18 《坚守》 广东水利电力职业技术学院 19 《育人一生 爱伴左右》 敬仁强 20 《因爱而温暖，因责任而勇敢》 长江大学 21 《南京大学师德先进团队风采录》 中共南京大学委员会教师工作部 22 《星河》 西南大学 23 《边疆洒热血，无悔家国情》 广东省深圳信息职业技术学院 24 《爱在格桑花开时》 何普惠 25 《宋幼男教师风采》 江苏省苏州工业园区宋庆龄幼儿园 26 《抗疫宣传片手语歌曲<平凡天使>》 福建省福鼎市特殊教育学校 27 《少时育吾，长大成汝》 江西省抚州幼儿师范高等专科学校 28 《一辈子都不腻——画星星》 新疆维吾尔自治区克拉玛依市第十五小学 29 《从研究生导师到留守儿童爷爷》 东北师范大学校友会 30 《致敬青春，不负韶华》 河北省石家庄市谈固小学 31 《秉承仁爱 初心永驻》 长安大学外国语学院 32 《爱心育人，匠心铸才》 张义武 33 《色彩行者》 黄茜 34 《五线谱上的王妈》 上海市控江中学 35 《朱老师的最后一堂课》 郑兴/刘伟/冯彪 36 《悬壶入沙场 白衣作战袍》 杜宁/张继东/郭涵硕 37 《纸短情长——东华大学国际教师抗疫寄语》 东华大学 38 《阳光温暖教育 教育温暖生命》 福建省厦门市开禾小学 39 《扶贫路上》 李元元 40 《老师，谢谢您》 邓淑华

入围作品 序号 作品名称 出品单位（个人） 1 《中国“蓝天保卫战”科技领军者：贺克斌》 清华大学党委宣传部 2 《三尺讲台“摆渡人”——李娜》 北京科技大学 3 《疫情下的国开人——理工部王立老师个人风采》 国家开放大学 4 《朝阳教研 用心守护》 赵立庚/关颖慧 5 《北京教育系统老党员先锋队专题片》系列作品 中共北京市委教育工作委员会 6 《她用脚步丈量特教人的大爱》 赵亮/田永梅/程新科 《二十年的默默坚守》 赵亮/于凤丽/范子伦 7 《杨老师的抗疫故事》 福建工程学院 8 《支教日常之接送学生》 杨少川 9 《退而不休》 洪少茹/王庆文 10 《家乡的俞家棍》 马昕桐 11 《我们在一起，走进独特生命》 福建省厦门市科技幼儿园 12 《那些灿烂的瞬间》 江苏苏州吴中区太湖国家旅游度假区 香山中学 13 《“英”你而美 “语”你同行》 江苏省苏州市吴中区长桥中心小学 14 《让每一朵花蕾都美丽绽放》 江苏省苏州幼儿师范高等专科学校附属 花朵幼儿园 15 《与你牵手，是一种幸福》 江苏省张家港市教育局 16 《动心，教育的魔力》 江苏省苏州中学园区校 17 《春风化雨 师爱无恒》 江苏省苏州市吴中区独墅湖实验小学 18 《追逐梦想-为孩子终生发展奠基》 甘肃省兰州市城关区雁园路小学 19 《711》、《一位广财人两度援疆的家国情怀》 广东财经大学 20 《匠人精神的诠释》 王波 21 《匠心筑梦绽芳华》 胡嵘苹/翟因豪/李树君 22 《女数学老师成长记》 陈星明/丁爽/王丽婷 23 《身边的榜样：郭桂芳》 郭桂芳 24 《当一个幸福使者——不教成功，教幸福》 田丽 25 《青出于蓝》 赖建沅 26 《无声的语言，有形的爱心》 李再峰 27 《我陪你长大 你陪我成长》 河南省禹州市市直第六幼儿园 28 《当“集结号”吹响时》 李玥 29 《为爱坚守 绿茵逐梦》 黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸中学 30 《把学习当乐趣 把工作当娱乐》 长江大学 31 《你不能来，我就上门》 王祖香 32 《城市摆渡人》 湖北省武汉体育学院 33 《追光》 湖南理工学院党委宣传部 34 《初心如炬，使命有声》 湖南省长沙市雅礼雨花中学 35 《陶永莉：滴水渐积成沧海》 洪逗/辛彤/鞠伟 36 《红色理论家——郑德荣》 王俏/罗徳龙/孙晓田 37 《快乐的辅导员——长春工业大学 周巍》 张洪伟/姜雨农/王贺然 38 《学为人师 行为世范——陈春燕》 杜宁/王贺然/孙杰铭 39 《疫情当前 药大在行动》 中国药科大学 40 《立美修德塑先锋》 江苏省南京市石鼓路小学 41 《一个视频创客+数学老师的日常》 江苏省苏州市第三中学校 42 《老师的眼睛像太阳》 江苏省徐州市教育局 43 《传承》 郭珊/黄福娇 44 《张俐：用爱发声》 冯庆 45 《文字的传播者——李玉洁》 江西省南昌师范附属实验小学教育集团玉泉岛校区 46 《种上心灵之耳 倾听鲜花盛开》 舒莹 47 《一路援疆一路歌》 江西省南昌市第二十七中学 48 《乐在其中》 房鸿新 49 《经典传承 文化担当》 江苏省南京市慧园街小学 50 《东北大学 闻邦椿老师》等一系列 东北大学 51 《扎根乡村高中，培育湖区英才》 韩有煜 52 《我的老师是“妈妈”》 山东省青岛西海岸新区朝阳小学 53 《智慧化校园追梦人》 于树家 54 《甘做乡村教育追梦人》 樊亮 55 《教育事业,我的爱与梦想》 西安建筑科技大学 56 《谢谢你，每一位平凡而勇敢的先锋队员》 陕西省西安市长安区教育局 57 《乡村教师陈宏的新学期》 张博文 58 《理直气壮陈锡喜》 上海交通大学 59 《传承》 复旦大学 60 《绘影莘莘学子 点亮时代绮梦——记上海出版社高等专科学校优秀教师张波》 中国教育工会上海市委员会 61 《2019上海对外经贸大学教师节宣传片》 上海对外经贸大学 62 《杉路琼瑛》 上海杉达学院 63 《2020，特别的课堂》 四川大学华西口腔医学院 64 《<最好的未来>巴中市恩阳区第四小学“战疫”在行动》 四川省巴中市恩阳区第四小学 65 《奋斗在追寻“初心”的路上》 刘宗鑫 66 《远程抗疫——用网络筑起战疫堡垒》 成都中医药大学 67 《班主任》、《名师之路》 王晓锋 68 《攀枝花市实验学校教师版<Mojito>》 四川省攀枝花市实验学校 69 《边疆沃土挥洒燃情岁月》 丁文 70 《最长的学期——我的教学V-log》 邓皓东 71 《一样的平凡 别样的美丽 大山深处的双语教师》 罗宇钧／杨发妹 72 《抗疫同心谱》 成佳梁／刘震／应鑫辉 73 《浙江工商大学百岁老教师杨莹——投身教育五十载的世纪老人》 傅鸿洲 74 《我的老师他很平凡》 浙江省杭州市萧山区教育局教育工会 75 《最美教师》 浙江省建德市新安江街道菲琳摄像工作室 76 《一个也不能少》 浙江省乐清市柳市镇第十二小学 77 《王行知：爱国是我最深的信仰》 浙江师范大学 78 《不断追求有明天》 重庆大学 79 《坚守》 谢彦 80 《田阡：傣寨深耕，共铸乡村振兴路》 西南大学党委宣传部 党委网络工作部 81 《践行“行知精神”，培养助力乡村振兴的优秀师范生》 南京晓庄学院 82 《“红歌”快闪，深情表白》 江西省南昌师范附属实验小学教育集团 83 《我在西部——毛孝兵》 姜学斌／赵倩／时泉 84 《党员日记》 昆明冶金高等专科学校 85 《青檀树下守望者》 河北省石家庄市谈固小学 86 《周大战教学改革纪实》 周大战 87 《我们不平凡的青春》 新疆维吾尔自治区克拉玛依市高级中学 88 《立德树人——蒋风》 浙江师范大学 89 《疫情忽来袭 停课不停学》 于秀 90 《勇敢追光者——姚凯》 杨鲜

(责编：孙竞、何淼)