原标题：人民网评：恩师如灯，一片丹心绽芳华

芳菲九月，难忘师恩！

“一日为师，终身父母”“子不教，父之过；教不严，师之惰”……若是说，父母是孩子第一位老师，那么老师无疑是孩子的第二位父母。在金色的秋风中，在桂花的清香里，又是一年教师节姗姗而来，在这里，我们向所有老师说一声：您辛苦了！祝您节日快乐！

您，予己予人，坚守一片丹心。当幼儿园的宝宝哭喊着告别父母，当少先队的新生喊出第一声誓言，当军训的口号响彻校园，当晚自习教室迎来第一道晨光……岁岁年年人不同，唯一不变的，是每个“祖国花朵”的背后都守候着“园丁”；每个学生的成长路上，都有老师忙碌的身影；每个人的成功，都离不开老师的悉心栽培。

因为付出之多，因为贡献之大，教师被誉为太阳底下最光辉的职业，人类灵魂的工程师。但同时，这个职业又是默默无闻的，庆功宴上，他们往往被成功者的光芒遮掩。要在利来利往的人潮中保持教书育人的职业操守，他们有一份决心，一份追求，他们展现了于繁华中坚守平淡的情怀、深藏功与名的胸襟。

您，三尺讲台，孕育四海桃李。千金易得良师难求。教师的三尺讲台系着万千学子的得失成败，更系着家运、国运。2020年初，一场突如其来的疫情给我们的生活按下了“暂停键”，学生回家了，可停课不能停学，因为学生的成长一刻不能停顿。为了全国2.8亿学生能居家学习，各地教师大胆创新，他们放下粉笔，打开了电脑，网上录课、直播、远程辅导、在线会议……一位位“新晋主播”的演技迅速从笨拙变得成熟，一场轰轰烈烈的教学革新在华夏大地如火如荼展开，为“停课不停学”交上了优异答卷。

滴水见太阳，疫情激发的“世界上最大规模的在线教育”，只是老师们敬畏职业、勇于奉献的一个缩影。事实上，自古至今，从弟子三千的孔夫子，到提出“兼容并包”的蔡元培，再到新时代无数传道授业的优秀教师，老师们总在四季辛劳，诲人不倦。无论严寒酷暑，一支笔、一张纸、三尺讲台就是他们的战场，再强的暴风雨也浇不灭老师教书育人的热情，再大的困难也阻挡不了老师汇聚天下英才而教之的决心。

您，五车腹笥，浇灌七彩梦想。学高为师，身正为范。好的老师总能用专业的学问，为学生打开一扇扇知识之窗，让阳光雨露照进学子们的心田；用言传身教，让学子们明辨是非，懂得做人的道理；更教会学子们思辨的能力，传授品质和价值，引导学生去探索未知领域的天高海阔。或许，长大后，我们没能成为你，但永远感谢有你，让我们成为更优秀的自己。

在第三十六个教师节到来之际，习近平总书记特向全国广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问。赞扬广大教师为抗击疫情作出了重要贡献。赞扬他们用爱心和智慧阻断贫困代际传递，点亮万千乡村孩子的人生梦想。是的，老师的一生，消磨青春包容叛逆，耕耘四季成就他人，燃烧自己照亮别人，他们没有把功劳刻上丰碑，更值得世人加倍的敬重。

1937年2月1日，毛泽东曾为老师徐特立60岁生日写了一封长信，满怀深情地说：“你是我二十年前的先生，你现在仍然是我的先生，你将来必定还是我的先生……”让教师节成为“感恩节”，是中华民族尊师重道的优良传统，也是延续“家风文化”、涵养良好社会风气的应有之义。

祝福每一位老师，喜乐安康。育人的路上，师德的芬芳将永远飘散，历久弥香！

(责编：郝孟佳、孙竞)