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苏州教育博物馆“思政课大礼包”走进江浙沪鄂四地十城学校

2020年09月10日16:13  来源：光明网
 

9月1日,正式上课的第一天,江浙沪鄂部分学校收到了来自苏州教育博物馆的一份特殊礼物——“一节不一样的思政课”:“童眼看展童心向党——致敬新时代最可爱的人”联展。首批联展从9月1日起在苏州市金阊实验小学、武汉市光谷第六小学、上海市嘉定区南翔小学、杭州市拱宸桥小学等学校同时开展,为期2周,后续展陈将在江浙沪鄂四省市其它32所学校定期漂流巡展。苏州教育博物馆陈丽副馆长、抗疫画信活动发起人王迪女士走进苏州金阊实验小学送展上门,更为孩子们现场上了难忘的一节思政课。

“抗疫期间,你们用稚嫩的笔触,以画信为媒介,传递着鼓励,激励着人心,你们都是勇敢而温暖的孩子。苏州教育博物馆愿意为你们搭建平台,把你们自己的画信作品做成展陈,送到你们身边,让更多的人看到你们的这份大爱!你们在画信中描绘了很多抗疫过程中为我们出征、战斗、坚守的人。没有他们,哪有我们的岁月静好。我提议借这次展陈进校园的契机,我们一起来致敬在我们身边为我们负重前行的人,好不好?”陈丽副馆长深情地说。

苏州教育博物馆“思政课大礼包”走进江浙沪鄂四地十城学校

金阊实小六年级的哥哥、姐姐们“大手拉小手”地带着一年级新生一起观展,一起聆听王迪阿姨讲述了抗疫画信展背后的故事。孩子们有感而发,有感而行,主动地将自己的画信作品献给了在他们身边默默付出的保安、校医、食堂阿姨等工作人员,还为陈馆长、王迪女士佩戴了红领巾。一位同学表示,疫情期间学校的工作人员仍然坚守在一线,不辞辛苦地守护着校园安全,他们都是最可爱的人。

苏州教育博物馆“思政课大礼包”走进江浙沪鄂四地十城学校

武汉、上海、杭州三所学校也同时开展了这节特殊的思政课。苏州金阊实小连线他们传输回三地活动现场的视频、照片。四地的同学们同看一个展,同上一堂课,在交流互动中埋下真善美的种子。社会主义核心价值观在润物细无声中生根发芽。

此次“童眼看展童心向党——致敬新时代最可爱的人”送展送课进校园其实是苏州教育博物馆组织策划已久的系列活动3.0版,它既是1.0版5月18日国际博物馆日“一封画信为你加油——江浙沪鄂四地十城少儿结对抗疫画信展”、2.0版6月1日国际儿童节数万名孩子“云游教博直播看展”的延续,更是馆校合作德育课程的创新升华。从“学生进馆参观”的被动到“博物馆送展进校”的主动再到“馆校合作授课”的联动,苏州教育博物馆不断丰富着教育手段,挖掘着课程深度。正如叶敏馆长经常说的那样“要愉悦的让文化在公众心中生根”,我们更有责任充分发挥好自身教育功能,帮助孩子们在“拔节孕穗期”健康成长,让爱国情厚植、强国志深种、报国行明践。(陈丽)

(责编：何淼、白宇)
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