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2020年教师节特别策划：致敬！大山里的“筑梦人”

李依环 熊旭 郝孟佳 孙竞

2020年09月10日16:00  来源：人民网-教育频道
 

三尺讲台系国运，一生秉烛铸民魂。在乡村教育一线，有一群可爱的人民教师，他们用双脚丈量土地，长期奔波在控辍保学、扶贫扶智的路上，用青春为贫困地区孩子点燃知识之光、点亮人生之路。

第36个教师节来临之际，教育频道记者采访了多位在乡村默默坚守、无私奉献的一线教师。他们的故事，亦是1700多万普通教师的日常耕耘缩影一支粉笔，两袖清风；三尺讲台，四季耕耘。他们，以知识托举希望，甘当改变学生命运的铺路石；他们，用匠心守望初心，奋力做好打造中华民族“梦之队”的筑梦人。

“一个都不能少！让每个放牛娃都有接受教育的机会”

班玛多杰与学生们共同在食堂就餐（受访者供图）

从青海省果洛藏族自治州达日县城出发，沿G227国道向南驱车105公里，就抵达了位于青藏高原东部、海拔超过4300米的满掌乡。班玛多杰所在的满掌乡寄宿制藏文小学，是一所创建于1963年的老校，也是这个小山坳里最“气派”的建筑。

这所藏区小学的生源主要为周边3个牧委会、12个村，班玛多杰2016年起正式担任校长。“我们这个地区的教育工作，最大的难点在于家长的认识不够，对孩子的学习普遍不抱有太大希望，觉得读书后还是要回来‘放牛’。” 回忆起自己上任之初的情形，班玛多杰感叹道。

“一个孩子可以改变一个家庭，一所学校可以改变一个乡村，一个都能少。不行我们就一家一户去走、一家一户去聊，务必让家长把孩子送到学校里来。” 寒来暑往、日出日落……班玛多杰和学校的老师步履不停，多年来始终坚持利用假期家访。冬天，冰雪压过了草，车轱辘在上面打滑，一不小心陷进雪坑里，老师们就下来推车。有时早上5点出门，回家时已经次日凌晨。

“只有不断强化教育，才能真正助力知识脱贫。近年来，党和政府不断加大教育的扶持力度，学校的发展也越来越好。”班玛多杰任职4年，学生人数由起初的220多人增加到近500人，成绩从全县倒数第二变成名列前茅。今年抗疫期间，满掌乡小学是全县唯一开设了网课的小学。课程从3月8日正式开始，持续到3月底。

“我会继续留在大山，为这群山里孩子点亮梦想！”

农亚妮与学生在天琴班上课（受访者供图）

“90后”教师农亚妮，是一位来自广西壮族自治区龙州县的壮族姑娘。2017年从广西科技大学毕业后，毅然报考了“特岗计划”，回到自己的家乡，成为了龙州县金龙镇的一名特岗教师。

金龙镇位于中越边境，向南走5公里就可以到越南。学校四周都是山，放眼望去，群山连绵，重峦叠嶂。为更真切地了解大山里的故事，家访成了农亚妮的日常。两年间，她走访了很多学生家庭。学生小芬是先天性聋哑，附近又没有特殊学校，只能在家学习。两年多来，农亚妮和同事们一起，沿着弯弯的山路，坚持给小芬送教。

任教期间，农亚妮心中留下了很多与孩子相处的画面：第一次以班主任的身份陪着孩子们参加足球赛，看着他们为班级争光；每次与孩子过六一儿童节，为她们化妆；与孩子一起包汤圆，看着孩子架锅、烧水、下汤圆……这些点滴日常，平凡且琐碎，却让她真实地感到快乐。

“一转眼，我任教已经两年多了。在大山度过了无数个日子，最具回忆的路，是与孩子们共同走过的路。”农亚妮谈到，希望有机会能带着孩子们走出广西，去大山以外的世界看看。自己也会继续留在大山，陪伴孩子们一起成长，为这群山里孩子点亮梦想。

“小山村也有大舞台 小山村也有大梦想”

王泽正在教授实验课（受访者供图）

2011年大学毕业后，王泽报考了“特岗计划”，成为云南省元阳县逢春岭乡老曹寨小学的一名教师。今年，已经是他教书的第十个年头。

刚刚入校时，王泽问孩子们：“你们的梦想是什么?”出乎他意料的是，孩子们纷纷反问道“老师，梦想是什么？”那一瞬间，王泽被深深触动了，他说，就让我为孩子们种下一个梦吧。

从那以后，他把满腔的热血融入三尺讲台，把人生的文章写在边陲山村，把无私的爱全部无私奉献给了这里的孩子们。

耕耘三尺讲台，无悔青春芳华。王泽欣慰地看到，孩子们一天天成长起来。他们会跑过来告诉他，我的梦想是成为一名警察，我的梦想是成为一名医生，我的梦想是成为一名舞蹈家……还有的孩子，对他说：“老师，我的梦想是成为一名教师，像您一样的教师。”谈到这里，王泽有些热泪盈眶。

谈到未来，王泽选择继续坚守。“在今后的教育教学中，我还将面对很多的乡村孩子，我将继续激发孩子的潜能，帮助他们树立梦想，让他们成为更好的自己。”

希望每一位乡村儿童都能顺利走进大学校园

曲思宇为甘肃武山地区的孩子送去“暖心包”（受访者供图）

“我一直在思考，如何能够在自己人生的每个环节践行志愿服务精神，能够坚守初心，去努力奋斗。”作为一名青年志愿者，兰州大学机关团总支副书记曲思宇认为自己是幸运的，“我遇到了暖流计划，温暖的组织，致力于为乡村的孩子们送去温暖。”

短短几年时间，通过他们的手，将价值近1000万元的物资，送到了甘肃省14个州市的358所学校，让2万多名中小学生从中受益，让他们能更有信心、更阳光地成长。

“几十里的山路，我们曾经徒步走过，也曾在寒冷的冬日为乡村中小学生发放暖流包、生活用品。” 曲思宇说，“虽然过程很辛苦，但每一次和孩子们交流，看到他们的笑容，就让我们觉得十分温暖。”

“在精准脱贫的过程中，教育脱贫至关重要。”曲思宇希望，能够通过努力，让每一位乡村儿童都能顺利走进大学校园，拥有更加光明的未来。

“希望将自己所学带到这里，为孩子们打开一扇门”

张天雨在上课中（受访者供图）

刚刚完成从学生到教师身份转变的张天雨，毕业于清华大学，目前是青海省西宁市湟中区第一中学的支教老师。受父母都是教师的影响，在她心中，老师一直是非常神圣而光荣的职业。“今天是我人生中过的第一个教师节。听到学生们起立后那声洪亮的‘老师好’，我感到由衷地开心和骄傲。”

张天雨所在的支教点，位于西北黄土高原和青藏高原的过渡地带，三面环山，2019年正式退出贫困县的序列。在她看来，这里的孩子非常聪明、活跃、求知欲强，但由于客观条件限制，没有养成很好的学习习惯和和方法，更缺乏去往更大更远世界的梦想和动力。

“我希望可以把将自己所学的知识和教育理念带到这里，同时为湟中和清华搭起沟通的桥梁，努力为这里的学生们打开一扇门，带他们看看外面的世界，并帮助他们树立通过学习改变命运的远大理想。”张天雨说。

与张天雨一样，同为“95后”的金成涛大学毕业后，也选择了来到西部支教。他所在的贵州省台江县方召镇中心小学，是苗族聚居地，海拔1100多米，属于亚热带温和湿润气候区。金成涛发现，即使在这种地理条件下，这里的孩子们依然对体育运动充满热爱。不过，因为师资力量不足 ，学校一直没有专业的体育老师。

大学主修体育专业的金成涛，在篮球和足球方面尤其擅长，他主动申请教授体育课。一年多来，孩子们参与体育运动的兴趣越来越高，在全县举行的小学生足球联赛上，也取得了很好的成绩。“我将通过自己的努力，不断学习和自我提升，给这里的孩子带来更多更全的体育专业知识，让孩子们的童年更多一份欢乐。”

(责编：李依环、何淼)
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