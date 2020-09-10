原标题：西安交大“小青马”的雪域“答卷”

一条古丝绸之路上的铁轨、一支身着藏蓝色队服的青年队伍，将阿里、拉萨和西安交通大学紧紧连在了一起……2020年暑假，伴随着西行列车的轰鸣声，由西安交通大学马克思主义学院牵头组建、多学科研究生参与的“赴藏调研宣讲服务团队”（以下简称“赴藏团队”）队员一路向西，开始了为期1个月的实践活动。

改变藏区面貌，根本要靠教育

拉阿高中是阿里地区的最高学府，2014年起在拉萨异地办学，学校的生源大多来自阿里地区。走进课堂的赴藏团队队员们认真设计、修改实践工作方案，希望能在有限时间内提高孩子们的学业水平。

“我想成为一只雄鹰，那样就能飞跃高山，看看外面的世界。”依托陕西省第二批“组团式”教育援藏工作队建设项目之一——晨光书屋，旦增成为拉阿高中“青马读书会”的第一批小读者，阅读完图书《小王子》，他的一段分享感悟令队员们印象深刻。目前，拥有1万多册上架书籍的晨光书屋和“青马读书会”，为拉阿高中教学提供了持续支持，也成为赴藏团队的实践基地。

不仅是“青马读书会”，面向全校学生开放的“青马小课堂”也为学生们带来新的希望。7月26日，“青马小课堂”开课了，让受腿疾困扰的高一学生达吉开心不已——赴藏团队队员曲建利、吴青和达吉结成了帮扶对子，定期送达吉前往医院治疗，还为她辅导落下的功课。开课当天，包括达吉在内的10多名同学主动报名，前来补习。

针对学校师生关注的医疗健康方面的问题，医学专业的队员们发挥优势，为各班级进行“肺结核防治办法”的巡回宣讲。

开讲青马小课堂、开办青马读书会、做好青马小老师、当好青马小考官，一系列落得实、抓得住、拿得起的工作和活动持续推进。实践工作期间，队员们不但承担教学任务，全程参与期末考务，开展各类宣讲，还参与了拉阿高中教学工作规划的制订。

像爱护眼睛一样爱护民族团结

“像爱护眼睛一样，爱护民族团结。”在赴藏团队临时党支部团支部成立会议上，队员王泽宇和队友们说。

操场上，欢快的锅庄舞队伍中，队员们与阿里的孩子手越拉越紧；为期两天的“交大小青马”杯足球联赛上，队员们带领孩子们走上绿茵场；20名拉阿中学师生还前往西安，走进西安交大西迁博物馆，感受峥嵘的西迁历史……

“通过志愿者们组织的足球赛，我们全班上阵，男生出力，女生喝彩，共同获得的集体荣誉感让同学们之间亲如‘卓布’（藏语，意指兄弟）。”拉阿中学学生旦增曲绕说。实践期间，赴藏团队用心策划了一系列孩子们喜闻乐见的体育赛事。

“球是一个‘圆’，锅庄舞也是一个‘圆’，中华民族更是一个坚不可摧的大‘圆’！”丰富多彩的文体活动使队员们与阿里孩子的感情迅速升温，也升华了队员张奇玉对民族团结的认识。“这是我亲手画的，我们的神山冈仁波齐！”来自阿里的贡觉旦增将画送给了即将离别西藏的队员曲建利。

在这里，缺氧不缺精神

“俯下身，静下心，真真切切为阿里孩子做一些事。”作为团队的指导教师，西安交大马克思主义学院辅导员耿嘉敏多次告诉队员们：一定坚决杜绝“上车睡觉，下车拍照”，不能使实践流于形式。

到达西藏不久，不少队员出现了头晕、乏力、流鼻血等高原反应。“我们随身携带了229条在交大募集的祝福，不仅祝福着阿里，也激励着自己！”稍作休整的队员们，稍有好转便重新回到了集体中。

赴藏团队的队员们在与陕西省援藏工作队交流时得知，许多陕西援藏队员都是一年回陕一次，在春节前后才能与家人团聚，让他们非常感动。“我们可以做一些调研，反映和支持陕西省的援藏工作。”队员郝敏的提议很快得到其他队员的赞同，大家展开了实地走访。

在藏实践期间，队员们开展各类调研活动10多次，调研对象覆盖了援藏干部、当地干部、教师学生等，他们的愿望是采集感人的援藏精神和故事并进行广泛传播。（孙海华）

(责编：李依环、熊旭)