人民网>>教育

开学乐事一箩筐

2020年09月10日09:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　云南德钦县第一小学（民族小学）的小学生们。
　　江 初摄

　　连梦琪在学校图书馆看书。
　　刘钇灼摄

　　王显勇（右）和学生在讨论问题。
　　王 洁摄

　　王馨（前）和同学们在开学典礼上。
　　王明峰摄

　　斯那取宗
　　江 初摄

　　孙诗雨在武大校门前留影。
　　黄志敏摄

　　邵天骄假期探访西安兵马俑。
　　侯 欣摄

　　随着全国疫情进入常态化防控阶段，各地近日陆续进入开学季，学生们再次返校，还迎来了一年一度的教师节。

　　新老师的“真面目” 

　　■ 连梦琪  新疆昌吉市第九中学高三学生

　　9月6日，我和我的同学们重返校园，迎来了新学期。作为高三学生，时间对我来说就像金子一样宝贵。每天从早晨8点进校门，到下午7点离校，我们的时间被安排得满满当当。但即便如此，我们也要坚持每天测量3次体温，按时完成防疫消毒杀菌工作。 

　　新学期的校园有很多乐事。比如我们终于见到了新老师的“真面目”。在家上网课时，我们得知班上换了一位物理老师。在家隔着屏幕，看着这位新老师不苟言笑，我们都有点儿紧张，想着她以后会不会经常批评我们。没想到，开学后的第一堂物理课上，我们见到的居然是一位特别年轻的女老师，爱说爱笑，和网课上看到的人完全不一样。“我担心你们在家不认真听课，就把自己打扮得成熟些，声音也故意装得深沉些。”没等老师说完，课堂上已是笑声一片，很多人暗暗长吁了一口气。 

　　当然，同学们也有很多变化。比如班里的几名女同学为了在高三省出更多时间去学习，毅然剪掉了长发。到学校后，我在人群中找了好一会儿才认出她们。课堂也真正热闹了起来。在家上网课的时候，同学们在家听课时想着听完就行，只要老师不提问，很少有同学主动发言，好像每个人都变得安静了。回归校园后，同学们又满血复活了。第一堂数学课就特别热闹，大家回答问题的声音一个比一个响亮，老师特别满意。 

　　在这场新冠肺炎疫情中，作为学生的我并不能做些什么，但做义工的爸爸和当护士的妈妈都在一线参与抗疫。他们的敬业精神深深感染着我，让我对刚刚开始的高三生活充满信心。迎着朝阳，呼吸着校园的空气，听着教室里的读书声，我觉得自己有了更大的能量，去追逐我的大学梦。  

　　（本报记者  阿尔达克整理）  

　　还是在学校好！

　　■ 王显勇  北京海淀区花园村二小教师

　　受新冠肺炎疫情影响，今年北京市的中小学、幼儿园实行分批、错峰开学。9月7日，北京约52万名小学二年级、三年级和四年级学生返校开学，这也是疫情以来惟一没有返校经历的孩子们，比如新学期二年级的孩子，从去年9月至今，他们只上了一个学期，被称为“史上最短一年级”。

　　对于刚刚度过超长“假期”的孩子们来说，开学是件令人既兴奋又忐忑的事。不过，虽然开学晚，但学校没有忘记这批离开校园最久的孩子，期望尽快唤起孩子们对校园的美好记忆。有的学校还请来高年级学长敲起欢迎鼓，欢迎学弟学妹重返校园。

　　我自己带的学生是六年级，9月1日开学。开学那天，我和一个学生聊天，问他是喜欢居家学习，还是到校上课？孩子毫不犹豫地说：“还是在学校好！因为有伴儿！”上学期，学生们居家学习，看课程视频、写作业，和老师同学交流大多是通过电子设备，大家已经习惯了隔屏学习的状态。然而，“有伴儿”才是孩子们内心渴望已久的事。这位同学所说的“伴儿”不仅指的是同学，也包括老师。因为孩子们是群体社会人，他们的学习活动需要同伴的互助与分享、老师的鼓励与指导，只有融入群体中，他们才能更好地成长。

　　作为一名教师，最大的幸福莫过于再次和学生们面对面沟通交流，见证课堂上他们独特的思考过程和解决问题的办法，同时被他们头脑中迸发出的一个个小问号所启发和感动。如今，我的学生们终于重返校园，重返教室。因为眼前有了学生，我们可以适时互动、分享、质疑、反思，我的教学又鲜活了，孩子们的学习再现智慧的碰撞，又流淌出情感的交流。我想这种方式对于学生来说更为适合，对于教师来说，是再幸福不过的事了。

　　我希望疫情赶紧过去，让孩子们能摘下口罩尽情地呼吸，尽情享受属于他们的绚烂的、活泼的童年学习生活。

　　（本报记者  贺  勇整理）

　　开学典礼迎“大运”

　　■ 王  馨  四川成都市泡桐树小学六年级学生

　　子曰诗云、ABCD、加减乘除……新学期开始了，朗朗书声让安静了许久的校园恢复了勃勃生机。回到了久违的校园，我感到一切都是那么亲切，尤其是“国旗下的活动”让我难忘。

　　9月1日那天，我们迎来了新冠肺炎疫情暴发以来的第一次全校集会。恰逢开学，开学典礼就和“国旗下的活动”合二为一，所以显得格外庄重。我和同学们一样，穿上干净的校服，戴好红领巾和口罩，整整齐齐排好队，等待活动开始。升国旗时，看着鲜艳的五星红旗，我为自己是中国人而感到骄傲。如果不是我们的国家这么团结强大，及时控制住了疫情，我和同学们不知道还要等多久才能回校园读书。 

　　因为成都明年即将迎来一场体育盛宴——被称为“小奥运”的世界大学生运动会，所以，“国旗下的活动”主题被确定为“泡娃爱成都，桐心迎大运”。活动开始时，播放了一段视频，介绍了近3年来成都在体育方面的发展成就以及筹备大运会的相关情况。这让我们明白了大运会对成都的意义。成都大运会形象大使冯喆叔叔还为我们录了一段视频，分享了成都日新月异的变化带给他的感受。同学们对这位成都老乡的话感同身受，很是赞同。正是国家快速发展取得了令人自豪的成就，我们才有举办国际盛会的实力。作为新时代的少年，我们要努力学习，把国家建设得更加强大。大运会已进入倒计时一周年，成都迎大运的氛围越来越浓。我们学校也组织同学以大运会为主题更换墙绘。

　　与丰富多彩的校园生活相比，疫情期间居家上网课的那段时间可就黯然失色了。每天课不紧，作业不多，网课老师讲得虽好，但还是想念坐在教室里听讲、下课后和同学们聊天玩耍的快乐时光。以前，我总是想着放假，但自从新冠肺炎疫情暴发后，我就十分珍惜在校学习的日子，珍惜与老师和同学在一起的每一天。我更期待全世界都能摘下口罩、一起绽放笑颜的那一天早日来临。  

　　告别山顶上网课

　　■ 斯那取宗  云南德钦县第一小学（民族小学）六年级学生

　　能在学校里学习，真好！一想起新冠肺炎疫情期间在家乡上网课的事，我就觉得很是孤单、无聊。

　　我家在云南省德钦县佛山乡巴美村塘龙小组，距离西藏也就几公里。从县城乘车大概需要4个小时，到巴美村后还需要一小时车程，才能到达塘龙小组。村子海拔3400多米，有17户人家。由于地处偏远，疫情期间我和同学们不能回到学校。网课从3月1日起一直上到5月。年初村里没有4G信号，我只好跑到乡政府所在地上网课，因为妈妈在乡政府食堂做饭，我得以在她的宿舍里上网课。

　　我们村总共有20多个学生，包括小学生、中学生和大学生。由于没有4G信号，他们在家长帮助下，集体到村后山上有信号的地方搭了顶帐篷。每天的教室就是这顶帐篷，所有学生就在山上上网课。为了节省时间，他们有的带着水壶、泡面，有的带着做好的饭菜，也有家长前来送饭。到7月放暑假时，村里已经有了4G信号，上网课不用再跑到山顶上。

　　不过我真不希望再上网课了，因为上网课时只有我一个人，不能和同学们玩耍，天天被妈妈唠叨，烦得很。再说没有老师监督，我总是不能约束自己，作业也是一拖再拖。

　　现在好了，回到校园的我可以和同学们在一起，有问题大家一起讨论，还可以当面问老师，课外还可以参加舞蹈、合唱、篮球、足球、美术、书法、弦子等兴趣小组。我参加了篮球兴趣小组，感觉校园生活很充实。       

　　（江  初整理）

　　疫后归来迎新生

　　■ 孙诗雨  武汉大学新闻传播学院研究生

　　冬日离校，归来已入秋。这几天，走在逐渐恢复热闹的校园里，过去数月烽火峥嵘的抗疫犹如一场大梦，让我们错过了三月天的满园樱花，却也躲过了江城连绵多时的酷暑。如今，往常熟悉的一切正慢慢回归。 

　　开学前一周，我提前回到久违的校园。作为学院党总支的学生干部，我要协助老师准备新学期迎新工作。 疫情期间，虽然同学们分散在天南海北居家隔离，但大家无时无刻不关注着武汉，期盼着何时能够重返校园。

　　9月5日，2020级研究生新生报到。这一天，武大校园里热闹非凡。新生来了，新气象也就有了。我和学院党总支的其他几位同学一起，为即将入学的研究生新生们准备特别的新生礼包——除了常规的入学须知等物件外，还塞进去了包括医用外科口罩、消毒凝胶等在内的多种防疫物资。 消毒、划隔离线、给每个学生测量体温，学校严格执行着常态化防控工作要求，确保学生安全入学。校长窦贤康一个接一个学院去看望新生，送上勉励，努力让学生们“在学校感受到家的温暖”。对于学生来说，学校可不就是家吗？近8个月的居家生活，我经常梦回校园，梦到经常上课的教室。跟同宿舍的姐妹们夜聊，原来这几个月大家对返校通知都是翘首以盼。在封闭多时的宿舍楼里，我们戴着口罩、消毒帽和手套，“全副武装”地对付积尘，更换潮湿不堪的被褥。大扫除后，便是一个温馨的家。 

　　几天里，各个年级的同学陆续返校，校园里的人气越来越旺。图书馆、食堂早已正常运转，校外的饭馆、小摊也陆续开业。疫情挡不住学生们久别重逢的热情，大家戴着口罩，三五成群地说笑、拍照，找个空间大的饭馆聚餐……新学期，我已是新一届毕业生。因为疫情的缘故，我们错过了实习期，直接来到了就业季，这多少让人心里没底。好在抗疫终究是胜利了，我们终究是开学了，还有什么过不去的坎儿呢？这几天，每到夜聊时分，室友们便相互打气，相互诉说对未来的展望。 

　　和煦的秋风里，研一新生们在东湖秀美风景中说说笑笑，脸上洋溢着初入校园的好奇和兴奋。我忽然意识到，自己很快也将成为一名初入社会的“新生”，这让我的心情急迫起来，也更加珍惜生活在校园的日子，并向着既定目标努力前行。

　　（程远州  潘  琛整理）

　　我班囊括所有奖

　　■ 邵天骄  广铁一中初二学生

　　终于开学了！像久旱的大地盼来甘露，像漫长的寒冬迎来春天，同学群里又热闹起来，充满着紧张、欣喜、激动的情绪。 

　　今年年初放寒假期间，新冠肺炎疫情突如其来，改变了以往的面对面上课方式，网络学习方式全面开启。老师当起了主播，发言变成了弹幕，作业交给APP，家长变身成监考。语文、历史、政治、心理课都开展了与新冠病毒相关的学习和讨论，使用电脑或手机成了名正言顺的事。我们一边关注着每天新增确诊病例数字的变化，一边适应着特殊的学习方式。不过这样的日子长了，新鲜感逐渐褪去，就会格外期待从前和同学一起在操场奔跑踢球的日子。

　　这学期开学后，学校安排了风纪教育和开学模考。像是为了给漫长的假期一个隆重的告别仪式，我和同学们整齐行进，奋力踢正步，大声喊口号，齐心做游戏。不过这次回校我发现，好多同学都变声了，个头也长高不少，更有集体荣誉感，也更懂得通力合作。在这次风纪教育活动中，我们班囊括了所有奖项，不仅精神抖擞、队列整齐，游戏环节也是星光熠熠，华丽地拉开新学期的序幕。 

　　我们学校饭堂的鸡腿远近闻名，有不少同学就是因为它才选择到这里上学的。开学后最令我们高兴的，就是鸡腿恢复供应了！又可以一下课就赛跑着去饭堂排队买鸡腿，之后在花坛边或坐或站，边吃边聊，来个微型聚餐，这是紧张的学习生活中最惬意的时光。疫情期间，学校停开堂食，虽然在午餐盒饭里仍能见到鸡腿的身影，可总觉得此鸡腿非彼鸡腿，没有了“动物大迁徙”般购买鸡腿的“壮景”，没有了面对面吃鸡腿时眼神和言语的交流，广铁一中的鸡腿也就缺少了应有的灵魂。现在，它又生动起来了。 

　　新学期终于来了，熟悉的校园又回来了。因为有了停课、复课、放假、开学的经历，学校更美丽了，老师和同学更亲切了，校园学习生活也因此更显珍贵。

　  （侯欣 整理）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved