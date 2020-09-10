云南德钦县第一小学（民族小学）的小学生们。

江 初摄

连梦琪在学校图书馆看书。

刘钇灼摄

王显勇（右）和学生在讨论问题。

王 洁摄

王馨（前）和同学们在开学典礼上。

王明峰摄

斯那取宗

江 初摄

孙诗雨在武大校门前留影。

黄志敏摄

邵天骄假期探访西安兵马俑。

侯 欣摄

随着全国疫情进入常态化防控阶段，各地近日陆续进入开学季，学生们再次返校，还迎来了一年一度的教师节。

新老师的“真面目”

■ 连梦琪 新疆昌吉市第九中学高三学生

9月6日，我和我的同学们重返校园，迎来了新学期。作为高三学生，时间对我来说就像金子一样宝贵。每天从早晨8点进校门，到下午7点离校，我们的时间被安排得满满当当。但即便如此，我们也要坚持每天测量3次体温，按时完成防疫消毒杀菌工作。

新学期的校园有很多乐事。比如我们终于见到了新老师的“真面目”。在家上网课时，我们得知班上换了一位物理老师。在家隔着屏幕，看着这位新老师不苟言笑，我们都有点儿紧张，想着她以后会不会经常批评我们。没想到，开学后的第一堂物理课上，我们见到的居然是一位特别年轻的女老师，爱说爱笑，和网课上看到的人完全不一样。“我担心你们在家不认真听课，就把自己打扮得成熟些，声音也故意装得深沉些。”没等老师说完，课堂上已是笑声一片，很多人暗暗长吁了一口气。

当然，同学们也有很多变化。比如班里的几名女同学为了在高三省出更多时间去学习，毅然剪掉了长发。到学校后，我在人群中找了好一会儿才认出她们。课堂也真正热闹了起来。在家上网课的时候，同学们在家听课时想着听完就行，只要老师不提问，很少有同学主动发言，好像每个人都变得安静了。回归校园后，同学们又满血复活了。第一堂数学课就特别热闹，大家回答问题的声音一个比一个响亮，老师特别满意。

在这场新冠肺炎疫情中，作为学生的我并不能做些什么，但做义工的爸爸和当护士的妈妈都在一线参与抗疫。他们的敬业精神深深感染着我，让我对刚刚开始的高三生活充满信心。迎着朝阳，呼吸着校园的空气，听着教室里的读书声，我觉得自己有了更大的能量，去追逐我的大学梦。

（本报记者 阿尔达克整理）

还是在学校好！

■ 王显勇 北京海淀区花园村二小教师

受新冠肺炎疫情影响，今年北京市的中小学、幼儿园实行分批、错峰开学。9月7日，北京约52万名小学二年级、三年级和四年级学生返校开学，这也是疫情以来惟一没有返校经历的孩子们，比如新学期二年级的孩子，从去年9月至今，他们只上了一个学期，被称为“史上最短一年级”。

对于刚刚度过超长“假期”的孩子们来说，开学是件令人既兴奋又忐忑的事。不过，虽然开学晚，但学校没有忘记这批离开校园最久的孩子，期望尽快唤起孩子们对校园的美好记忆。有的学校还请来高年级学长敲起欢迎鼓，欢迎学弟学妹重返校园。

我自己带的学生是六年级，9月1日开学。开学那天，我和一个学生聊天，问他是喜欢居家学习，还是到校上课？孩子毫不犹豫地说：“还是在学校好！因为有伴儿！”上学期，学生们居家学习，看课程视频、写作业，和老师同学交流大多是通过电子设备，大家已经习惯了隔屏学习的状态。然而，“有伴儿”才是孩子们内心渴望已久的事。这位同学所说的“伴儿”不仅指的是同学，也包括老师。因为孩子们是群体社会人，他们的学习活动需要同伴的互助与分享、老师的鼓励与指导，只有融入群体中，他们才能更好地成长。

作为一名教师，最大的幸福莫过于再次和学生们面对面沟通交流，见证课堂上他们独特的思考过程和解决问题的办法，同时被他们头脑中迸发出的一个个小问号所启发和感动。如今，我的学生们终于重返校园，重返教室。因为眼前有了学生，我们可以适时互动、分享、质疑、反思，我的教学又鲜活了，孩子们的学习再现智慧的碰撞，又流淌出情感的交流。我想这种方式对于学生来说更为适合，对于教师来说，是再幸福不过的事了。

我希望疫情赶紧过去，让孩子们能摘下口罩尽情地呼吸，尽情享受属于他们的绚烂的、活泼的童年学习生活。

（本报记者 贺 勇整理）

开学典礼迎“大运”

■ 王 馨 四川成都市泡桐树小学六年级学生

子曰诗云、ABCD、加减乘除……新学期开始了，朗朗书声让安静了许久的校园恢复了勃勃生机。回到了久违的校园，我感到一切都是那么亲切，尤其是“国旗下的活动”让我难忘。

9月1日那天，我们迎来了新冠肺炎疫情暴发以来的第一次全校集会。恰逢开学，开学典礼就和“国旗下的活动”合二为一，所以显得格外庄重。我和同学们一样，穿上干净的校服，戴好红领巾和口罩，整整齐齐排好队，等待活动开始。升国旗时，看着鲜艳的五星红旗，我为自己是中国人而感到骄傲。如果不是我们的国家这么团结强大，及时控制住了疫情，我和同学们不知道还要等多久才能回校园读书。

因为成都明年即将迎来一场体育盛宴——被称为“小奥运”的世界大学生运动会，所以，“国旗下的活动”主题被确定为“泡娃爱成都，桐心迎大运”。活动开始时，播放了一段视频，介绍了近3年来成都在体育方面的发展成就以及筹备大运会的相关情况。这让我们明白了大运会对成都的意义。成都大运会形象大使冯喆叔叔还为我们录了一段视频，分享了成都日新月异的变化带给他的感受。同学们对这位成都老乡的话感同身受，很是赞同。正是国家快速发展取得了令人自豪的成就，我们才有举办国际盛会的实力。作为新时代的少年，我们要努力学习，把国家建设得更加强大。大运会已进入倒计时一周年，成都迎大运的氛围越来越浓。我们学校也组织同学以大运会为主题更换墙绘。

与丰富多彩的校园生活相比，疫情期间居家上网课的那段时间可就黯然失色了。每天课不紧，作业不多，网课老师讲得虽好，但还是想念坐在教室里听讲、下课后和同学们聊天玩耍的快乐时光。以前，我总是想着放假，但自从新冠肺炎疫情暴发后，我就十分珍惜在校学习的日子，珍惜与老师和同学在一起的每一天。我更期待全世界都能摘下口罩、一起绽放笑颜的那一天早日来临。

告别山顶上网课

■ 斯那取宗 云南德钦县第一小学（民族小学）六年级学生

能在学校里学习，真好！一想起新冠肺炎疫情期间在家乡上网课的事，我就觉得很是孤单、无聊。

我家在云南省德钦县佛山乡巴美村塘龙小组，距离西藏也就几公里。从县城乘车大概需要4个小时，到巴美村后还需要一小时车程，才能到达塘龙小组。村子海拔3400多米，有17户人家。由于地处偏远，疫情期间我和同学们不能回到学校。网课从3月1日起一直上到5月。年初村里没有4G信号，我只好跑到乡政府所在地上网课，因为妈妈在乡政府食堂做饭，我得以在她的宿舍里上网课。

我们村总共有20多个学生，包括小学生、中学生和大学生。由于没有4G信号，他们在家长帮助下，集体到村后山上有信号的地方搭了顶帐篷。每天的教室就是这顶帐篷，所有学生就在山上上网课。为了节省时间，他们有的带着水壶、泡面，有的带着做好的饭菜，也有家长前来送饭。到7月放暑假时，村里已经有了4G信号，上网课不用再跑到山顶上。

不过我真不希望再上网课了，因为上网课时只有我一个人，不能和同学们玩耍，天天被妈妈唠叨，烦得很。再说没有老师监督，我总是不能约束自己，作业也是一拖再拖。

现在好了，回到校园的我可以和同学们在一起，有问题大家一起讨论，还可以当面问老师，课外还可以参加舞蹈、合唱、篮球、足球、美术、书法、弦子等兴趣小组。我参加了篮球兴趣小组，感觉校园生活很充实。

（江 初整理）

疫后归来迎新生

■ 孙诗雨 武汉大学新闻传播学院研究生

冬日离校，归来已入秋。这几天，走在逐渐恢复热闹的校园里，过去数月烽火峥嵘的抗疫犹如一场大梦，让我们错过了三月天的满园樱花，却也躲过了江城连绵多时的酷暑。如今，往常熟悉的一切正慢慢回归。

开学前一周，我提前回到久违的校园。作为学院党总支的学生干部，我要协助老师准备新学期迎新工作。 疫情期间，虽然同学们分散在天南海北居家隔离，但大家无时无刻不关注着武汉，期盼着何时能够重返校园。

9月5日，2020级研究生新生报到。这一天，武大校园里热闹非凡。新生来了，新气象也就有了。我和学院党总支的其他几位同学一起，为即将入学的研究生新生们准备特别的新生礼包——除了常规的入学须知等物件外，还塞进去了包括医用外科口罩、消毒凝胶等在内的多种防疫物资。 消毒、划隔离线、给每个学生测量体温，学校严格执行着常态化防控工作要求，确保学生安全入学。校长窦贤康一个接一个学院去看望新生，送上勉励，努力让学生们“在学校感受到家的温暖”。对于学生来说，学校可不就是家吗？近8个月的居家生活，我经常梦回校园，梦到经常上课的教室。跟同宿舍的姐妹们夜聊，原来这几个月大家对返校通知都是翘首以盼。在封闭多时的宿舍楼里，我们戴着口罩、消毒帽和手套，“全副武装”地对付积尘，更换潮湿不堪的被褥。大扫除后，便是一个温馨的家。

几天里，各个年级的同学陆续返校，校园里的人气越来越旺。图书馆、食堂早已正常运转，校外的饭馆、小摊也陆续开业。疫情挡不住学生们久别重逢的热情，大家戴着口罩，三五成群地说笑、拍照，找个空间大的饭馆聚餐……新学期，我已是新一届毕业生。因为疫情的缘故，我们错过了实习期，直接来到了就业季，这多少让人心里没底。好在抗疫终究是胜利了，我们终究是开学了，还有什么过不去的坎儿呢？这几天，每到夜聊时分，室友们便相互打气，相互诉说对未来的展望。

和煦的秋风里，研一新生们在东湖秀美风景中说说笑笑，脸上洋溢着初入校园的好奇和兴奋。我忽然意识到，自己很快也将成为一名初入社会的“新生”，这让我的心情急迫起来，也更加珍惜生活在校园的日子，并向着既定目标努力前行。

（程远州 潘 琛整理）

我班囊括所有奖

■ 邵天骄 广铁一中初二学生

终于开学了！像久旱的大地盼来甘露，像漫长的寒冬迎来春天，同学群里又热闹起来，充满着紧张、欣喜、激动的情绪。

今年年初放寒假期间，新冠肺炎疫情突如其来，改变了以往的面对面上课方式，网络学习方式全面开启。老师当起了主播，发言变成了弹幕，作业交给APP，家长变身成监考。语文、历史、政治、心理课都开展了与新冠病毒相关的学习和讨论，使用电脑或手机成了名正言顺的事。我们一边关注着每天新增确诊病例数字的变化，一边适应着特殊的学习方式。不过这样的日子长了，新鲜感逐渐褪去，就会格外期待从前和同学一起在操场奔跑踢球的日子。

这学期开学后，学校安排了风纪教育和开学模考。像是为了给漫长的假期一个隆重的告别仪式，我和同学们整齐行进，奋力踢正步，大声喊口号，齐心做游戏。不过这次回校我发现，好多同学都变声了，个头也长高不少，更有集体荣誉感，也更懂得通力合作。在这次风纪教育活动中，我们班囊括了所有奖项，不仅精神抖擞、队列整齐，游戏环节也是星光熠熠，华丽地拉开新学期的序幕。

我们学校饭堂的鸡腿远近闻名，有不少同学就是因为它才选择到这里上学的。开学后最令我们高兴的，就是鸡腿恢复供应了！又可以一下课就赛跑着去饭堂排队买鸡腿，之后在花坛边或坐或站，边吃边聊，来个微型聚餐，这是紧张的学习生活中最惬意的时光。疫情期间，学校停开堂食，虽然在午餐盒饭里仍能见到鸡腿的身影，可总觉得此鸡腿非彼鸡腿，没有了“动物大迁徙”般购买鸡腿的“壮景”，没有了面对面吃鸡腿时眼神和言语的交流，广铁一中的鸡腿也就缺少了应有的灵魂。现在，它又生动起来了。

新学期终于来了，熟悉的校园又回来了。因为有了停课、复课、放假、开学的经历，学校更美丽了，老师和同学更亲切了，校园学习生活也因此更显珍贵。

（侯欣 整理）

(责编：李依环、熊旭)