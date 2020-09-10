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“老师，长大后我就成了你”

2020年09月10日09:07  来源：人民网－人民日报海外版
 
原标题：长大后我就成了你

　　这首歌，学子们唱着唱着，好像慢慢地懂了——

　　小时候，我以为你很美丽，领着一群小鸟飞来飞去/小时候，我以为你很神气，说上一句话也惊天动地/长大后我就成了你/才知道那间教室，放飞的是希望，守巢的总是你。

　　听着听着，这才恍然发现，听懂的时候早已离巢。有些道理，甚至在你的课上都未曾这样真切地琢磨明白，现在远隔万里却似乎懂了，而你的叮嘱与教诲总装在心底。

　　当“鸟儿们”羽翼渐丰，翅膀便扇动得缓慢而坚定，他们将青涩年华留在身后，扑哧扑哧勇敢地飞向了世界各地。伴随成长，他们理解了你的严苛，释怀了你的批评，思念着你的“啰嗦”。甚至，时不时地就会想起与你在一起的教室，被你罚站的走廊；想起晨跑时你咬着牙跟在学生后面跑得气喘吁吁、脸颊通红的可爱模样。

　　明白了。学子们明白了这份付出，读懂了这份不易。

　　每年秋天，新学年开始，迎来一批新的学生，开启辛勤耕耘的又一年。或许，把教师节定在9月10日，定在收获的季节，既是对老师工作内核的阐释，也是对老师工作意义的礼赞。

　　“三寸粉笔，三尺讲台系国运；一颗丹心，一生秉烛铸民魂。”在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上，教师是学生的领路人、护航者。他们教授知识、传播思想、塑造灵魂，他们肩负着这份时代重任，始终砥砺前行。

　　“国将兴，必贵师而重傅。”对于大部分海外学子来说，国内的老师在他们的求学路上扮演了十分重要的角色，陪他们度过了义务教育阶段及高中、大学阶段。那些与老师相处时的温馨时刻仍历历在目，哪怕去国万里仍未曾忘记；那些老师语重心长的谆谆教诲言犹在耳，哪怕一别经年仍牢记于心。

　　有的学子说，是老师的鼓励让他坚定了去看看更大世界的想法；有的学子说，是老师的劝诫让他摆正了学习态度，最终得以梦圆理想院校；有的学子说，是老师的陪伴安慰帮他熬过了家庭突遭变故的艰难时刻……有的学子已打定主意—将来回国后也要成为一名教师，走上讲台，举手投足间或许还有自己老师的影子。“捧着一颗心来，不带半根草去。”

　　今天，他们的祝福与感谢又从世界各地飞来。飞过泰晤士河两岸、飞过里约热内卢基督山的郁郁葱葱、飞过美国卡尤加湖的粼粼碧波、又飞过富士山巅的皑皑白雪……这句“感谢”跋涉千山，这首歌流淌岁月，但依旧字字温热。

　　长大后我就成了你/才知道那支粉笔，画出的是彩虹，洒下的是泪滴/长大后我就成了你/才知道那个讲台，举起的是别人，奉献的是自己。

　　那年，那个下午，我在课上打着盹儿，阳光穿过婆娑树影斜照在你的肩膀。我心里想着，长大后也要变成你这样，所有难题一经你手都成了乐趣；手中粉笔沙沙，一笔一画，托起了所有孩子的理想。（孙亚慧）

(责编：李依环、熊旭)
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