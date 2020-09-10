广大教师在疫情防控的第一线，在知识传播的第一线，坚守岗位、奉献担当，也为国家发展和民族未来播撒种子、积淀力量

守教育报国初心、担筑梦育人使命，就能更好点亮孩子的未来、有力托举民族的复兴

“希望广大教师不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。”在第三十六个教师节到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问。

哪里有书声琅琅，哪里就有信心与希望。在新冠肺炎疫情最严峻的时刻，广大教师在疫情防控的第一线，在知识传播的第一线，坚守岗位、奉献担当，也为国家发展和民族未来播撒种子、积淀力量。不久前，2020年全国教书育人楷模名单公布，多位在抗击疫情中做出卓越贡献的人民教师名列其中。他们之中，有在抗击疫情期间，通过中国教育电视台《同上一堂课·直播课堂》向全国小学生直播全学科课程，确保学生“停课不停学”的清华附小校长窦桂梅；有80多岁高龄仍冲锋在抗击疫情最前线的广州医科大学教授钟南山；有指导中医药全过程介入新冠肺炎救治，为疫情防控做出重大贡献的天津中医药大学校长张伯礼……在与病毒殊死搏斗的奉献中，以言传身教育人；在线上平台跨越空间阻隔为学生上课的坚守中，以智慧和勇气育人，新时代教师群体身上展现着无私的奉献精神和崇高的人格境界。

在这份楷模名单中，还有许多在乡村默默坚守、默默奉献的一线教师。陕西省咸阳市旬邑县马兰齐心九年制寄宿学校教师丁海燕，扎根山区，用爱心引导山区孩子健康成长；安徽省宿州市埇桥区汴河中心小学教师孙浩，师范院校毕业后，回到儿时母校，几十年如一日守护乡村教育麦田；山东省潍坊商业学校教师魏亚丽，学成后留校任教，坚守职业教育一线27年，为学生提供个性化教育，用热情和奉献成就学生职业梦想……他们用青春、奉献、坚守，为大山里的孩子带去成长成才、改变命运的机会，在脱贫攻坚的战场，阻断贫困代际传递、以知识托举希望。

党的十八大以来，特别是2018年《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》印发以来，乡村教师队伍建设日益加强，教师队伍结构趋于科学合理，大批优秀人才到乡村任教、支教，大批高校优秀退休教师主动赴西部高校支援、奉献余热；教师综合改革效果显著，中国特色教师教育体系初步形成，教师培训体系日趋完善，职业院校“双师型”教师队伍建设稳步推进；新时代师德师风建设长效机制日益健全，教师管理制度改革深入推进，教师的荣誉感、获得感与幸福感不断增强。

习近平总书记强调：“今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族‘梦之队’的筑梦人。”今年是落实“十三五”规划与国家中长期教育改革和发展规划纲要的收官之年，也是谋划“十四五”时期教师队伍建设取得更大发展的关键之年。继续强化师德师风建设，培育全社会尊师重教的良好风尚；实施高水平教师教育提升计划，造就一大批卓越教师；突破教师管理制度瓶颈，推进教师治理体系现代化；精准实施系列中西部项目，补强教师队伍短板；切实提高教师地位待遇，提升职业荣誉感……一系列工作仍将直面挑战、踏实前行，让一批又一批好老师不断涌现。

“一个肩膀挑着学生的未来，一个肩膀挑着民族的未来”。形成“优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面”，培养更多优秀教师，守教育报国初心、担筑梦育人使命，就能更好点亮孩子的未来、有力托举民族的复兴！

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)