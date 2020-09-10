好老师的模样（新语）

从热爱出发，老师们在以更多创新丰盈着这份职业的时代内涵

如果要用一个词来形容你心目中的好老师，会是什么呢？

可能是坚守，张桂梅在大山深处帮助更多女孩接受教育，获得更开阔的人生；可能是用心，蒋一平把有意义的事讲得有意思，思政课上成了“宝藏课”；可能是温暖，曾朝平在一封封书信里，为学生和远方的父母架起沟通的桥梁；可能是有趣，兰会云带着高中毕业生骑行千里，上了一堂“实景地理课”……

一个个动人的时刻、一张张亲切的脸庞，汇成了人们心目中老师的模样，展现着最美的风采。

好老师的模样千千万，很难下一个准确定义，而他们共同的品质是：爱这份职业，爱每个学生，肩负着教书的职责，践行着育人的使命。从热爱出发，老师们也在以更多创新丰盈着这份职业的时代内涵。

时代越是向前，越需要一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。从传统的一支粉笔、三尺讲台，到如今的多媒体课件、交互式屏幕，技术之变丰富了教学手段；从曾经的我说你听、我做你看，到现在的沉浸式授课、探究式教学，思维之变提升了课堂体验；从以前的求学坎坷、苦读不易，到今天的“人人皆学，处处能学，时时可学”，知识获取方式之变提出了新的教学需求。

对广大教师而言，只有准确识变、科学应变、主动求变，才能跟上教育演进的规律、孩子成长的规律、社会发展的规律，做好这份塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。

与此同时，还要看到，一些地方的城乡、校际之间差距仍不小，个别地方的教师薪酬待遇和发展空间有待改善。正因如此，近年来各地出台了不少务实举措，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，帮助他们在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

无论时代如何变迁，师者立德树人的初心不变，“传道授业解惑”的本色不减。又一年教师节如期而至，无论在乡村还是城市，无论桃李遍天下还是站上讲台不久，我们向所有的老师道一声：您辛苦了！

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 13 版）

(责编：牛镛、马昌)