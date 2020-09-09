未来教育将如何迎接时代变化？五位专家这么说

人民网北京9月9日电（孙竞）“在数字化时代，人类的基本伦理价值没有发生改变，同时也浮现了一些数字化时代独特的伦理价值问题。因此，家长和教师要注重培养孩子鉴别分析信息的能力和批判性思维能力。我们不能仅仅从功用的角度看待技术，还要从人的存在的角度去反思社会发展。”清华大学教育研究院院长石中英表示。

8日，教育科学出版社推出新书《教育未来简史》，多位专家在发布会上就“面向未来的教育变革”等主题开展了研讨。

北京市中关村第一小学校长刘畅表示，在数字化时代，虽然儿童的学习方式发生了巨大变化，但教师依然是学生学习的重要引导者、组织者和合作者。教师应当从关注“教”，转向关注“学”，重视对于课程的重构和对学生的全面评价，给予学生更多个性化的支持与关爱，打造为学生未来发展做准备的基础教育。

北京中学校长夏青峰认为，教育者应当拥抱变化，积极探索，促进平衡，让教育理念走在时代前面，面向未来的需要，转变学习方式，培养学生的核心素养。教育者要信任、发现、支持、引导孩子，营造自由而尊重个性的学习环境。与此同时，教育的根基不可动摇，教育者要把握现在与未来的平衡，达到 “致中和”的状态。

“在颠覆性创新的时代，教育者应提高自身的五‘商’”，华东师范大学教育学部教授李政涛指出，“德商”，即坚守教育的伦理价值；“爱商”，即无法为机器所取代的人与人之间的关爱；“数商”，即搜集数据、创造数据、分析应用数据的能力；“信商”，即选择、辨析和整合利用信息的能力；“变商”，即做拥抱变化、适应变化，以及用合理的价值观与思维方式去引领和改变变化的人。

东北师范大学教授于伟谈到，教育的未来就在乎变与不变之间的选择。在“变与不变”的关系中，教育面对的是一个个鲜活完整的生命个体，教育的初心仍是让年青一代愿意学习、学会学习、学会成长、学会反思、学以成人。

会上，专家们还一同探讨了家庭教育、在线教育、终身学习、家校协同、社会化教育等议题，解析了教育事业的发展趋势，倡导教育者秉持立德树人初心，积极应对时代变革。

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