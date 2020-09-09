原标题：助力贫困学生成才 宁德一中“圆梦班”开班

人民网宁德9月8日电（吕春荣）8日上午，江苏中远助学帮老基金会捐资设立的宁德一中融汇“圆梦班”正式开班，这是基金会在全国捐助开办的第25个圆梦班。

据悉，“圆梦班”是由徐中远先生发起，江苏中远助学帮老基金会资助设立的公益组织，旨在帮助品学兼优的贫困学生完成大学梦、成才梦。

据了解，今次开班的宁德一中融汇“圆梦班”系江苏中远助学帮老基金会设立的福建省第五个“圆梦班”，2020年秋季开始招生，被录取的学生可获得每年5000元的学费、生活费补助和住宿费全免等，并优先享受学校的各项奖学、助学政策。目前已完成向全市招收初中毕业生50人。

宁德一中融汇“圆梦班”开班活动现场。人民网 吕春荣摄

开班仪式现场，徐中远先生透过视频向融汇“圆梦班”的学生送上祝福，并勉励学子们立志成才。他表示，“尽管当前同学们在求学过程中遇到困难，家庭经济有困难，生活比较困苦，但这一切都是暂时的，我们会尽全力帮助你们圆梦。”

同时，他希冀同学们要勤奋读书，立志成才，为家乡父老争光，也要胸怀天下，在大学毕业、走上岗位之后将爱心接力棒传下去，成为未来的爱心志愿者。

“由衷地感谢你们给予这份及时的爱心和帮助，在人生最需要时雪中送炭。”融汇“圆梦班”学生代表陈冰凌表示，“当我们圆梦之时也是我们奋发之始，今后我们定当时刻鞭策自己成为全面发展的人才，用实际行动去帮助需要帮助的人，回报社会，报效祖国。”

宁德一中校长张绍英表示，“‘圆梦班’今天正式开班，我们要勇担圆梦嘱托，以爱心人士的优良品德为榜样加强教育管理，强化教师素质。”

他介绍，今后，融汇“圆梦班”将按实验班统一编班管理，由学校选派师德高尚、业务精良、管理经验丰富、育人业绩突出的优秀教师担任班主任及教学工作，以帮助贫困学生更好完成学业，实现人生“梦想”。

(责编：李依环、熊旭)