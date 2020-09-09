人民网>>教育

助力贫困学生成才 宁德一中“圆梦班”开班

2020年09月09日09:36  来源：人民网-福建频道
 
原标题：助力贫困学生成才 宁德一中“圆梦班”开班

　　人民网宁德9月8日电（吕春荣）8日上午，江苏中远助学帮老基金会捐资设立的宁德一中融汇“圆梦班”正式开班，这是基金会在全国捐助开办的第25个圆梦班。

　　据悉，“圆梦班”是由徐中远先生发起，江苏中远助学帮老基金会资助设立的公益组织，旨在帮助品学兼优的贫困学生完成大学梦、成才梦。

　　据了解，今次开班的宁德一中融汇“圆梦班”系江苏中远助学帮老基金会设立的福建省第五个“圆梦班”，2020年秋季开始招生，被录取的学生可获得每年5000元的学费、生活费补助和住宿费全免等，并优先享受学校的各项奖学、助学政策。目前已完成向全市招收初中毕业生50人。

　　宁德一中融汇“圆梦班”开班活动现场。人民网 吕春荣摄

　　开班仪式现场，徐中远先生透过视频向融汇“圆梦班”的学生送上祝福，并勉励学子们立志成才。他表示，“尽管当前同学们在求学过程中遇到困难，家庭经济有困难，生活比较困苦，但这一切都是暂时的，我们会尽全力帮助你们圆梦。”

　　同时，他希冀同学们要勤奋读书，立志成才，为家乡父老争光，也要胸怀天下，在大学毕业、走上岗位之后将爱心接力棒传下去，成为未来的爱心志愿者。

　　“由衷地感谢你们给予这份及时的爱心和帮助，在人生最需要时雪中送炭。”融汇“圆梦班”学生代表陈冰凌表示，“当我们圆梦之时也是我们奋发之始，今后我们定当时刻鞭策自己成为全面发展的人才，用实际行动去帮助需要帮助的人，回报社会，报效祖国。”

　　宁德一中校长张绍英表示，“‘圆梦班’今天正式开班，我们要勇担圆梦嘱托，以爱心人士的优良品德为榜样加强教育管理，强化教师素质。”

　　他介绍，今后，融汇“圆梦班”将按实验班统一编班管理，由学校选派师德高尚、业务精良、管理经验丰富、育人业绩突出的优秀教师担任班主任及教学工作，以帮助贫困学生更好完成学业，实现人生“梦想”。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved