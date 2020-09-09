专家声音：谱写新时代的青春之歌

“我国广大青年要坚定理想信念，培育高尚品格，练就过硬本领，勇于创新创造，矢志艰苦奋斗，同亿万人民一道，在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。”习近平总书记在致全国青联十三届全委会和全国学联二十七大的贺信中，对广大青年和青年学生提出殷切希望。广大青年矢志谱写新时代的青春之歌，需要以青春之我、奋斗之我担当作为。

“青年兴则国家兴，青年强则国家强。”五四运动以来，中国青年为人民战斗、为祖国献身、为幸福生活奋斗，谱写出一曲曲壮丽的青春之歌。疫情防控中，7万多支青年突击队、163万多名团员青年坚守在社区防控、医疗救治、物资生产第一线，170多万青年踊跃参与志愿服务，还有许多青年积极捐款捐物、义务献血，展现出担当和奉献精神，彰显了青春的蓬勃力量，赢得了党和人民高度赞誉。

奋斗精神是中华文明薪火相传的文化基因，奋斗是青春最亮丽的底色。习近平总书记指出：“青年志存高远，就能激发奋进潜力，青春岁月就不会像无舵之舟漂泊不定。”广大青年只有志存高远，才能在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。要坚定理想信念，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，让听党话、跟党走成为青春最鲜明的基调，使信仰信念在奋斗中淬火成金。

德不优者不能怀远，才不大者不能博见。广大青年一方面需要培养高尚品德，弘扬社会主义核心价值观，厚植爱国情怀，把小我融入祖国、人民的大我中，更好实现人生价值、升华人生境界；另一方面需要锤炼坚强意志，铸就坚韧不拔、不屈不挠的品格，在艰苦卓绝的环境下做到越是艰险越向前。

谱写新时代的青春之歌，不仅要有担当精神，而且要有真学问、练真本领。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术新模式新业态层出不穷。这对青年成就人生理想、担当时代使命提出新的更高要求。青年时期正是苦练本领、增长才干的黄金时期。作为新时代的中国青年，应当珍惜韶华、不负青春，潜心钻研、孜孜求索，把学习同思考结合起来，在实践中经风雨、见世面，壮筋骨、长才干，练好内功、储备势能，不断掌握新知识新技能，使自身观念、能力跟上时代发展，在应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾中，成长为堪当民族复兴大任的时代新人。

习近平总书记强调：“社会主义是干出来的，幸福是奋斗出来的。”谱写新时代的青春之歌，需要当好只争朝夕的行动者、脚踏实地的实干家。广大青年应具备“板凳甘坐十年冷”的韧劲和钻劲，脚踏实地、真抓实干、埋头苦干，不驰于空想、不骛于虚声，不陈空文、不弃微小，从一点一滴、一时一事做起，铢积寸累、日就月将，以尺寸之功积千秋之利。

历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。广大青年谱写新时代的青春之歌，就要奔着问题去、迎着矛盾上，敢于攻难关、涉险滩，逢山开路、遇水架桥，在劈波斩浪中开拓前进，在披荆斩棘中开辟天地，在攻坚克难中创造业绩，一茬接着一茬干，一棒接着一棒跑，让拼搏奋斗和热血担当成为新时代青春之歌的主旋律。

（作者为湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心湖南师范大学基地特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 09 版）

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