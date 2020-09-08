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设置长短课和户外课 这所小学给孩子更多“摘口罩时间”

2020年09月08日21:17  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月8日电（孙竞）9月7日，北京市52万名二至四年级学生迎来了新学年开学。至此，全市小学实现了全面开学。记者今天从北京市朝阳区实验小学了解到，学校通过增加体育课时、设计长短课时、增设户外课等举措，让学生增加“摘口罩时间”，有更多机会到户外透气。

此前，北京市在部署秋季开学工作时表示，师生在校园内要坚持佩戴口罩。其中，大中小学师生员工在校园内仍需坚持佩戴口罩。户外活动在不聚集、不接触的前提下，可不戴口罩。

北京市朝阳区实验小学教育集团校长陈立华介绍，学校将1、2年级的体育课时由每周4节增加到5节，3至6年级的体育课时由每周3节增加到4节。增加的体育课时不仅增加了学生的“摘口罩”时间和机会，也能延长学生的运动时间。

记者在学校的长短课表上看到，各年级除上午第一、二节课各40分钟外，其他课均为35分钟。长短课结合后，学生拥有的课间休息时间将更多、更长。上午第一节课与第二节课之间，学生将有45分钟体育活动时间。在第二节课和第三节课后，学生也将拥有20分钟的课间休息时间。相比以往的10分钟课间时间，学生可以更加从容地来到操场，伸伸胳膊、走走路，呼吸新鲜空气。

与此同时，学校还对学生的户外活动进行了规划，实行以班级为单元进行分区域活动，班级与班级之间尽可能加大间隔，尽量减少人员交叉流动。

陈立华介绍，学校还增设了户外课，对各学科课程的授课内容进行梳理，将授课场所由室内搬到户外，这样不仅能完成授课内容，也能增加学生摘口罩的时间。

美术学科将由教师带领学生在户外开展美术活动，让学生走进自然，通过欣赏、观察、写生、创作，描绘大自然；音乐学科将在自然空旷的环境下，开展节奏接龙游戏、科尔文手势模唱练习、歌曲演唱、口风琴吹奏等音乐活动；综合学科课程则探索开发了系列实践性课程，带领学生走出课堂，在实践研究中发现问题、解决问题，开设了“走进恭王府”“探秘京城老字号”“种植达人”“垃圾分类我能行”等课程。

“在保持安全距离的情况下，我们可以摘掉口罩，呼吸新鲜空气，同时能进行适当的运动。比如我们在操场上散步，在空地上坐着休息，时而闭目养神，时而‘隔空’游戏，时而观察天上变化多端的白云……我们以愉悦的心情开启了新学年。”朝阳区实验小学学生顾景丞说。

(责编：孙竞、白宇)
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