“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区落幕 北理工夺冠

人民网北京9月8日电（孙竞）第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区复赛6日在北京邮电大学落下帷幕。北京理工大学“星网测通”项目夺得北京赛区冠军，北京理工大学“耐德佳——头戴显示光学解决方案全球领先者”项目获得北京赛区亚军，清华大学“高能效工业边缘AI芯片及应用”项目和北京邮电大学“超凡幻境——未来全息光场显示的定义者”项目获得北京赛区季军。

今年北京赛区的比赛由北京市教育委员会主办，北京邮电大学承办，共有73所高校和33所职业院校的7630支团队3.9万人次报名参加初赛，参赛团队较去年提升了29%，覆盖面、影响力均为六届之最。大赛项目评审共邀约150位专家，经过专家的公正严格的评审和选拔，最终“高教主赛道”、“青年红色筑梦之旅赛道”共227支队伍进入一等奖争夺赛。经过激励角逐，51个项目脱颖而出，征战冠军争夺赛。

北京邮电大学副校长孙洪祥指出，面对突如其来的新冠疫情和风云变幻的国际形式，“我敢闯、我会创”的大赛主题充分展现了当代大学生的时代追求和精神风貌。他表示，创新创业基因已经渗透到北京邮电大学的整个文化中，学校不但把承办好“互联网+”大赛作为学校重要工作，更是把大赛作为学校深化创新创业教育改革的动力和抓手，深化产学研深度融合发展，大力推动教育教学改革，以北邮WIN文化为引领，着力培养富有创新精神、勇于投身实践的一流创新创业人才。

据悉，北京邮电大学已经连续五年举办 “互联网+”大学生创新创业大赛。今年，北邮首次上线了“北京赛区大赛评审系统”，首次全部使用智慧教室以“线上+线下相结合”的形式开展评审，首次在线组织北京高校“青年红色筑梦之旅”成果展。

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