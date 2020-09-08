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中国西部科技创新港“科创月”启动 全面开放科研平台

2020年09月08日08:50  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月8日电（孙竞）记者今天从西安交通大学了解到，中国西部科技创新港“科创月”5日启动，29个研究院的300多个科研平台将集中向全世界展示科技成果，开启全球合作模式。

西安交通大学校长王树国表示，新一轮科技革命和产业变革加速演进，对经济社会发展和人类文明进程影响巨大而具体、紧迫而深远。西安交通大学愿与社会各界一道，共商前沿科技和未来产业发展趋势，交流科技创新思想和发展理念，共同建设全国重要的科研和文教中心。

“科创月”期间，西安交通大学将集中展示科技成果、科研团队和科研进展，举办150余场丰富多彩的学术高端论坛、合作签约、讲座报告、科技演练、平台参观等活动，与世界知名专家学者、政府和企事业单位代表共同交流智慧，拓展深化与社会各界的合作。

据介绍，中国西部科技创新港由教育部和陕西省人民政府共同建设，是落实“一带一路”倡议、创新驱动发展战略、西部大开发战略的重要平台和载体。项目一期占地面积5000亩，建筑面积160万平方米，已入驻理、工、医、文四大板块、29个研究院，8个大型仪器设备共享平台和300多个科研机构和智库，汇聚了包括数十名院士在内的3万余名科研人才。

此次举办的“科创月”活动，将围绕国家战略需求、科技发展前沿、经济社会发展、行业领域发展中需要解决的问题，科学、精准、有效地组织活动，全面开放创新港科研平台。活动期间，将展示一批具有先进性、唯一性、引领性的平台和设备，推介一批服务国家战略、经济社会发展的“独门绝技”和科技成果。

启动仪式上，《中国西部科技创新港宣言》正式发布。宣言中说，中国西部科技创新港承载我们增强西部、国家乃至世界科技创新水平的责任和希冀。让我们共同努力，使之成为区域和国家战略发展的新引擎、产业和行业创新升级的新动力，为世界科技进步源源不断输出优质成果。

(责编：孙竞、王政淇)
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