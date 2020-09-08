北师大推出纪录片《良师》 讲述张桂梅等教师的不凡故事

人民网北京9月8日电（孙竞）记者今天从北京师范大学了解到，由北京师范大学出品，北京师范大学艺术与传媒学院监制的纪录片《良师》将于9月10日在中央广播电视总台纪录频道（CCTV-9）播出，为第36个教师节特别献礼。

纪录片《良师》内容涵盖德、智、体、美、劳、特殊教育、网络教育等诸多教育领域，通过真实纪录的影像，讲述人民教师普通却不凡的动人故事，体现人民教师立德树人、倾心教育的情怀，让更多人了解人民教师的信仰与忠诚、责任与担当。

纪录片第一集《传道》以理想为标，分别纪录了张桂梅、张廷芳和曲比史古三位老师在群山之中、在雪域高原、在贫困地区扎根执教的理想信念。第二集《授业》以探索为擎，分别纪录了古丽加汗、李永乐、张志勇和杨秀丽，四位老师在课堂之外、云端网络、田间地头传授知识的创新实践与扎实学识。第三集《解惑》以仁爱为根，分别纪录了叶连平、代建荣和黄偲偲三位老师在免费补习、特殊教育、班主任工作方面的道德情操与仁爱之心。

2014年至今，北京师范大学发起“中国好老师”公益行动计划、设立“四有好老师”奖励计划、设立“四有”好老师启航计划，通过多种形式宣传表彰师德榜样，将“四有”好老师目标贯穿人才培养全过程，大力弘扬“学为人师、行为世范”的师德精神。此次出品的纪录片《良师》，以2018年“四有好老师”奖励计划成果为基础，深入发掘树立教育战线上能教善育的大国良师，用纪录与真实的讲述，广泛动员引导社会力量关心、理解、支持教师，营造尊师重教的社会氛围，塑造新时代中国教师的新形象。

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