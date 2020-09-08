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中央民族大学党委书记：高水平人才队伍是学校发展的核心要素和首要资源

2020年09月08日14:49  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月8日电 4日至5日，中央民族大学结合民族高等教育的工作实际，举办新学期第五期干部培训班，进行集中学习培训交流。“党的干部是党的事业骨干，高水平人才队伍是学校发展的核心要素和首要资源。”中央民族大学党委书记张京泽说，要想办好中央民族大学，必须建设一支高水平、高素质的教师队伍和管理干部队伍。

中央民族大学党委副书记、校长郭广生认为，高等教育正在面临深刻变革，民大准确识变、科学应变、主动求变，推进了招生制度改革、人才培养模式改革等方面教育改革举措，特色鲜明、成效显著。郭广生称，要抓住机遇，依靠改革创新解决发展中遇到的矛盾和问题，进而促进新的发展。

中央民族大学党委常委、副校长麻国庆指出，民族学一流学科建设要按照“2020年一流学科影响力和竞争力显著增强，2030年进入世界一流学科前列，2050年实现世界一流学科建设目标”的“三步走”发展战略，建设民族研究思想库、决策咨询库、人才培养高地、一流师资队伍，打造一流国际交流平台，建设具有中国特色、中国风格和中国气派的学科体系、学术体系和话语体系，服务党和国家民族工作，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供重要智力支撑。

据悉，本次培训班通过学校“十四五”规划编制、一流学科建设成效与未来发展、应对教育深刻变革、贯彻落实好新时代党的组织路线四个维度、四次报告、四场讨论，让干部学员上好上足“开学第一课”。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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