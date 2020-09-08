教育部：完善教师资格准入 吸引优秀人才到中小学任教

人民网北京9月8日电 （记者 郝孟佳）近日，教育部印发了《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》（以下简称《实施方案》）。教育部教师司负责人表示，《实施方案》对免试认定范围、建立师范生教育教学能力考核制度、分类确定任教学段和任教学科等，做出明确规定。

第一，明确免试认定范围。教育类研究生生源质量有保障，培养院校把关严格，符合教师学历提升趋势要求。公费师范生入学前已与培养学校以及教育行政部门签订协议，接受了完整的师范教育培养，毕业后需回指定地区履约任教一定年限，是教师队伍的重要补充渠道。

《实施方案》指出，招收教育类研究生、公费师范生的高等学校从2021年起，可参加免试认定改革。实施免试认定改革的高等学校应根据培养目标分类对本校教育类研究生、公费师范生开展教育教学能力考核。考核合格的2021届及以后年份毕业生可凭教育教学能力考核结果，免考国家中小学教师资格考试全部或部分科目。

教育类研究生是指教育学学术学位研究生（专业代码0401）、教育专业学位研究生（专业代码0451）和汉语国际教育专业学位研究生（专业代码0453）；公费师范生是指入学前与培养学校以及教育行政部门签订《师范生公费教育协议》，享受国家或地方师范生公费教育政策的师范生。

第二，建立师范生教育教学能力考核制度。实施教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革，是完善教师资格制度的重要举措，将教师资格考试关口前移，压实培养高校主体责任，加强培养过程考核，并由学校统一组织师范生教育教学能力测试。

《实施方案》要求，各高校根据师范生教师职业能力标准，建立师范生教育教学能力考核制度，考核制度主要包括三方面内容。一是加强培养过程性考核。重点考核师范生思想品德情况及师德素养、教师教育课程学业成绩、累计不少于一学期的教育实习实践完成情况、专业能力及技能培训情况等。二是统一组织师范生教师职业能力测试。实施免试认定改革的高校根据所开设专业的人才培养目标、师范生教师职业能力标准要求、国家中小学教师资格考试标准和大纲，参照国家中小学教师资格考试科目，确定师范生教师职业能力测试的任教学段和任教学科，统一命题，统一对本校教育类研究生、公费师范生开展师范生教师职业能力测试。三是要求建立教育教学能力考核工作机制。实施免试认定改革的高校，成立教育教学能力考核领导小组，科学制定本校师范生教育教学能力考核办法。

第三，分类确定任教学段和任教学科。《实施方案》根据教育类研究生和公费师范生的培养目标，将免试认定教师资格的情况分为三类，不同类别可认定的教师资格种类和任教学科各不相同：

一是对以幼儿园、小学教师为培养目标的教育类研究生和公费师范生，参加学校自行组织的教育教学能力考核。考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目，申请认定相应的幼儿园、小学教师资格。

二是对以初级中学学科教师、高级中学学科教师、中职文化课学科教师、中职专业课教师为培养目标的教育类研究生和公费师范生，参加学校自行组织的教育教学能力考核。考核合格的，根据学校师范生教师职业能力测试的科目和培养目标，申请认定相应任教学科的初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格。

三是对以初级中学教师、高级中学教师、中等职业学校教师为培养目标但所学专业没有明确教学学科和教学专业的教育类研究生和公费师范生，应在学校自行组织的教育教学能力考核中加试“学科知识与教学能力”笔试。其中，国家中小学教师资格考试中已开考的科目，应参加国家中小学教师资格考试笔试“学科知识与教学能力”；国家中小学教师资格考试中未统一开考的，由学校在师范生教师职业能力测试中统一命题组织实施。学校教育教学能力考核合格的，申请认定与“学科知识与教学能力”一致的初级中学、高级中学和中等职业学校教师资格。

对教育教学能力考核合格的教育类研究生和公费师范生，由校长签发《师范生教师职业能力证书》，并加盖学校公章。教育类研究生和公费师范生凭《师范生教师职业能力证书》申请认定教师资格，其他认定条件和认定程序不变。教育类研究生、公费师范生也可自愿参加国家中小学教师资格考试，申请认定相应的教师资格。

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