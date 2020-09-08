原标题：破除“四唯”局限 上海职称评审更重人才实绩

职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的一项重要标志。已获得的学历，已发表的论文，已取得的奖项和已经获评上一个层级的职称的年限，是很多单位在进行职称评审时对参评人员列出的基本条件。而对一些企业科研骨干来说，由于种种原因，往往被这些基本条件拦在门外，遭遇到职称评审的“天花板”。

改进科技人才评价方式，是2018年6月出台的《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》（以下简称《意见》）部署的一项重要任务。《意见》出台以来，上海市严格落实“三评”改革意见，在科技人才职称评审中重点突出品德、能力、业绩导向，克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项（以下简称“四唯”）倾向。

破“四唯”，立什么？在探索新的评价“尺子”上，上海市推出一系列实实在在的举措。具体而言，在“不唯学历”方面，只要是有真才实学的科技人才，都可以通过专家亲笔推荐突破学历规定；在“不唯论文”方面，科技人才可以通过自己的项目书面总结等代替发表论文；在“不唯奖项”方面，科技人才可以通过成果转化经济效益、发明专利等情况，在书面申报中起到重要作用，而不把获得奖项作为唯一标准；在“不唯职称”方面，海外人才的海外经历可以作为申报依据，海内外有突出业绩的，都可以有绿色通道申报职称。

据介绍，自上述举措落实以来，上海市科委负责组织的自然科学研究系列、工程系列、实验系列、经济系列等科技人员职称评审中，通过专家亲笔推荐突破学历规定的共有15人；海外人才通过绿色通道跳级申报参评的共有3人；在2019年首次开展的工程系列人工智能高级职称认定工作中，未具有职称，直接破格申报正高级的有11人，进一步突出品德、能力、业绩导向，促进职称评价和人才培养使用相结合。

栽下梧桐树，方能引得凤凰来。在业内专家看来，企业科研骨干和引进的海外高层次人才能够顺利参加上海市科技行业主管的职称评审，是对科技人才评价方式的有益探索，有利于对生物医药、集成电路、人工智能等重点领域的高层次专业技术人才队伍的培养、发现、集聚和使用。

(责编：李依环、熊旭)