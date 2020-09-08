人民网>>教育

四部门联防学校食品安全风险

2020年09月08日08:52  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：四部门联防学校食品安全风险

　　记者7日从国家市场监管总局获悉，国家市场监管总局等4部门联合部署秋季学校食品安全工作，防范学校食品安全风险，加强食育教育，减少餐饮浪费。

　　近日，国家市场监管总局会同教育部、国家卫健委、公安部联合印发《关于做好秋季学校食品安全工作的通知》，部署各地做好2020年秋季学校食品安全工作。通知要求，各地教育、市场监管部门要督促学校和校外供餐单位采取有效措施，减少食物浪费，加大对学生的宣传教育力度，引导学生养成厉行节约、反对食物浪费的良好习惯。各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校严格落实食品安全主体责任，在开学供餐前对从业人员健康状况、加工制作场所环境和设施、食品原料和食品添加剂、餐饮具和接触直接入口食品的容器工具等进行全面排查，并定期全面开展食品安全自查，采取有力措施，消除食品安全风险隐患，严防发生重大食品安全事件。

　　根据通知部署，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门将密切配合，加强工作信息通报和信息共享，形成监管合力。教育部门要督促学校落实食品安全校长（园长）负责制，加强学校食堂等场所的食品安全管理；市场监管部门要进一步加大监督检查力度和频次，依法惩处食品安全违法行为；卫生健康部门要进一步加大疫情防控知识宣传教育，指导开展食源性疾病预防知识教育；公安机关要严厉打击学校及学校周边食品安全犯罪行为。（记者孔德晨）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved