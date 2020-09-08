原标题：劳动课融入日常生活情境

在上海，刚刚结束的这个暑假，不少孩子撸起袖子干起了家务。孩子们在劳动中接受锻炼，感受劳动成果带来的快乐。劳动教育正在融入上海大中小学生的日常学习生活。上海近日印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》，在教育内容、实践活动、支撑保障等方面推出系列举措，建设具有时代特征和城市特色的劳动教育体系。

从生活情境出发，破解劳动教育短板

今年新冠肺炎疫情防控期间应需而生的上海中小学“空中课堂”里，劳动技术课程从一个个有趣的日常生活情境出发，引导学生参与力所能及的居家劳动及生产劳动。

习近平总书记在全国教育大会上强调，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

上海市教卫工作党委副书记、市教委副主任李昕介绍，结合上海实际情况，上海市教卫工作党委、市教委正在研究制定劳动教育“十四五”规划、劳动教育教学指南、劳动实践基地资源图谱作为配套文件，构建“1+3”的劳动教育制度体系，计划推进“多元并举”劳动教育课程、“知行合一”劳动实践活动、“精神涵育”劳动文化等行动计划，推动新时代上海劳动教育各项举措落地见效。

李昕告诉记者，大中小学一体化建设是上海学校德育工作的传统优势。在劳动教育内容架构上，上海延续了这一传统，根据大中小学各学段的年龄特点和接受意趣，按照螺旋上升、循序渐进的教育规律，整体设计各学段的劳动教育内容。

重构课程体系，形成劳动教育大格局

在上海市曹杨二中，开设有10多门面向未来的劳动技能校本课程，创建了6个劳动技能实验室。高二的劳技课上，引入同济大学“机械制图CAD”，上海交大的“单片机与机器人课程”等，高一年级开设“环保工程课”，学校还创建轨道交通实验室、汽车实验室，让学生自己编程控制小火车运行，拆卸和组装新能源汽车……

“我们培养的学生就应该‘爱劳动、会劳动’，让学生在现代技术的学习和实践中增长才能、磨砺品质、提升现代劳动素养。”曹杨二中党委书记侯文英告诉记者，学校多年来坚守劳动教育阵地，不断创新劳动教育课程，逐步形成了“学劳模—懂尊重—强本领—重实践”的四级劳动教育课程链。

记者了解到，上海劳动教育课程建设起步较早，1988年就已编制中小学劳动技术学科课程标准，此后又对课程标准进行了两次修订完善，编制了从小学到高中劳动技术教材14册。“上海是全国范围内率先将劳动技术学科纳入小学、初中及高中基础型课程，并作为全体学生必修课程的地区。”上海市教委教研室党总支书记、副主任纪明泽介绍，“此次对劳动教育课程体系的重构与完善，我们着重发挥劳动教育基础型课程、学校劳动教育特色课程、学科渗透劳动教育三方面的合力，形成劳动教育大格局。”

记者注意到，上海中小学生的劳动必修课程中，分为日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三个模块，注重分散与集中、个体劳动与团队劳动相结合，教室内劳动与教室外劳动、短周期劳动与长周期劳动互补的原则。比如，小学学段的“贴身衣物洗一洗”和“盆栽小番茄的种植”，初中学段的“汽车4S店体验”。课程注重在真实的劳动情境或问题场景中，引导学生运用工程与技术的思维和方法解决实际问题，完成技术支持下的劳动。初中学段的“手工木质闹钟”就是围绕早晨叫早这一情境展开设计制作。木工、金工、电工、实体设计课程，是初中学段的必选项，根据学校情况与学生兴趣爱好，还可以选择陶艺、布艺、绳结、雕刻、扎染、草编等特色项目。

“所有课程都有育人作用。我们希望，学校劳动教育更具可行性，真正促进学生在劳动观念、劳动情感、劳动能力、劳动精神上得到切实的发展。”纪明泽说。

学校家庭合力，打造劳动教育大课堂

学校是劳动教育的主要阵地。采访中，记者听到来自家长的两种声音：一种声音担心对劳动教育的重视，会造成隐性的课业负担加重；另一种声音提出，专任教师缺乏，实践场所不足，劳动教育会不会成为“翻翻土再盖上”的“走过场”。

记者了解到，上海架构的劳动教育课程体系，注重知行合一、手脑并用，与学校已有实践活动相整合，依托项目活动、家校社区互动推进课程建设，凸显服务性劳动。

针对专任教师缺乏，上海摸排了中小学和各区劳技教育中心专任教师配备底数，将从经费、学时、职称和名师评定方面拿出制度安排，提升教师专业化水平，打造劳动教育“名师”。

都市农业、先进制造、现代服务、文化创意等领域，都是开展劳动教育的大课堂。上海坚持“开门办劳动教育”，不断拓展劳动实践基地。劳动教育也在纳入沪上各大高校的人才培养方案，与专业教育、通识教育和创新创业教育有机结合。上海财经大学常务副校长徐飞告诉记者，以体力劳动为主、服务性劳动和创新性劳动为核心的实践课程“云超市”，让学生自主选择，线上下单，线下实践，大受欢迎。学校还利用连续开展12年的“千村调查”项目优势，设立“田间课堂”等劳动实践课程，让学生们真正扎进田间地头。

每年5月的第二周，是上海的“学生劳动教育宣传周”，劳动“小达人”们纷纷亮相。和孩子一起参加活动后，一位家长感慨：“家务劳动是孩子需要学习的生活基本技能之一，它和文化学习一样重要。一个优秀的孩子不仅能把学习上的事做好，也能在生活中把自己照顾好。”

上海近年来不断深化家校互动机制，引导家长树立正确的育人观，懂得劳动在孩子学习、生活和未来长远发展中的积极意义和作用，安排孩子参加家务劳动，培养孩子的劳动习惯。

“劳动教育是培养全面发展之人所必不可少的，对学生形成健全的人格和健康的社会形态都具有极其重要的意义。”华东师范大学教育学系教授、基教所五育融合研究中心主任宁本涛认为，新时代劳动教育要突破对劳动和劳动教育的狭隘理解，在重视和尊重普通劳动者劳动价值和尊严的同时，进一步凸显劳动教育的智力性、创新性、审美性和内在精神性价值。（颜维琦 曹继军）

(责编：李依环、熊旭)