2020粤港澳自然教育季，真火！

吴永彬（右二）正在粤赣古驿道连平段“关爷埂”自然教育径给小学生上自然教育课。中新社记者 姬东摄

寻梅小侦探、辨梅小能手、植物辨认……在广东韶关梅岭古驿道和粤赣古驿道连平段，一堂别开生面的“古道寻梅”自然教育课正在进行。在专业教师指导下，当地中小学生通过参与自然教育小游戏学习自然知识，体验古道文化之美。

自2020粤港澳自然教育季主题宣传活动启动以来，“古道寻梅”“自然笔记创作大赛”等自然教育活动已举办超过400场次，参与人数超过10万人。相关活动将持续至9月底。

探寻古道文化

本次自然教育季活动中，两条古驿道依托独特的文化与景观优势，采取“古驿道+自然教育”和“古驿道+文化体验”等创新教育模式，向参观者讲述大自然的魅力。

在广东韶关梅岭古驿道自然教育径上，学生将通过“初识梅之味”“古道觅梅踪”和“一路梅花一路诗”3个小课堂，开启“古道寻梅”文化之旅，体验梅岭古驿道独特的“梅”文化。

而在粤赣古驿道连平段“关爷埂”，华南农业大学林学与风景园林学院副教授吴永彬选择以“青山古道”为题，通过植物辨认、拼贴笔记、客家文化体验等游戏，培养中小学生对自然的兴趣。

年初，广东省林业局启动古驿道自然教育文化品牌建设项目，依托古驿道独特的自然资源和文化元素打造两条古驿道自然教育径样板，促进古驿道活化利用的同时，吸引更多中小学生前来体验自然、接受教育。

手绘丹霞奇观

在广东韶关丹霞山，一场“自然笔记创作大赛”成为今年粤港澳自然教育季活动的焦点。来自粤港澳三地的近70支队伍共250名参赛者相聚于此，用画笔描绘丹霞山的自然之美。

本次大赛以自然观察为起点，鼓励参赛者采用手写、手绘的形式，记录和描绘对丹霞山奇特地貌和栖息物种的认知体验。决赛当天，参赛者深入丹霞山，创作出《奇美丹霞山》《丹霞梧桐》《缘来丹霞》等近300个优秀自然笔记作品。

为配合今年粤港澳自然教育季活动，有着“自然学校”之称的丹霞山地质公园根据不同年龄段、不同人群的需求设计了近200个自然教育相关课程，开展科普志愿者训练营、自然笔记大赛、观鸟比赛等多场自然教育活动。

未来，丹霞山将根据园内特色景观和生物多样性，主推观鸟、观蝶、观萤3条特色自然教育径，同时设计更多相关趣味活动，引导更多中小学生走进森林，探索自然的奥秘。

普及自然教育

在“古道探寻”“自然笔记创作大赛”等主推活动之外，2020粤港澳自然教育季还联动50多个自然教育基地，开展包括广州海珠湿地“自然教育夏令营”、佛山植物园“探索植物与昆虫的奥秘”等数百场自然教育特色主题活动，进一步提高自然教育的普及率。

作为自然教育季的招牌，广东车八岭国家自然保护区“探秘车八岭”自然研学活动已连续开展6期，今年更是吸引数百名中小学生前来体验。与此同时，首届“南粤新森活”微视大赛也于近日启动，参赛者可通过线上方式创作与“森林”主题相关的作品，晒出自己身边的最美森林，分享与森林的有趣故事。

本次活动还旨在加强粤港澳自然教育人才交流培训，培育一批自然教育服务导师和志愿者。截至目前，广州、深圳等地已相继开展自然教育导师培训，培训导师数量近千人。

广东省林业局相关负责人表示，今后广东将开发更多自然教育线路、产品和课程，推动更多自然保护地、自然教育基地预约开放，持续推动粤港澳青少年生态文明教育。（记者 金 晨）

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