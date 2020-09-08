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凉山小伙熊洞——

十年前爬着上学 十年后站着支教

钟  鸣

2020年09月08日05:28  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　暑假里，熊洞给孩子们上课。

　　没做手术前，熊洞只能爬着走路。

　　手术后的熊洞，自信满满。

　　刚刚过去的暑假，对26岁的大学生熊洞来说特别有意义。

　　7月中旬，他回到了家乡——四川凉山彝族自治州木里藏族自治县白碉苗族自治乡烂房子村，在当年就读的村小，当上了支教老师，给17名孩子辅导功课。

　　谁能想到，10年前，熊洞还是一个非常特殊的大龄小学生，因身体残疾，靠爬行来这里上学，手掌经常被沙石磨出血。

　　10年后的今天，熊洞成了支教老师。每天六七个小时的课，讲得口干舌燥，他也乐此不疲。熟悉熊洞的人都知道，这一天，来之不易。

　　

　　少年遇到至暗时刻

　　24年前的松明火烛，把两岁多的熊洞拖入黑暗的深渊。大火燃着了他的右裤，将右腿烧成了肉团。熊洞的妈妈忆起那一幕，久久不能释怀。

　　熊洞家地处大凉山深处，交通不便，医疗条件差，加上家境困难，得不到好的救治。无奈之下他的家人听信民间传言，采草药敷治，结果熊洞的右腿红肿与腐烂逐日加重，常常化脓，触碰不得。受伤后第一年，熊洞基本没离开过床。一年后，他的大腿、小腿基本全粘在一起了，一动就痛。打记事时起，熊洞走路都得靠爬行，因此也错过了上学。

　　祸不单行，10岁那年冬天，熊洞的爸爸在干活时遭山体崩塌遇难。这是一家人的至暗时刻，懂事的熊洞主动承担起家里的活儿，成了一名放羊娃，从此变得愈发沉默寡言。看着比自己小一大截的伙伴，一个个上学去，16岁时，熊洞毅然提出，爬也要爬去上学。

　　有一年，来自广东的一支义务支教组织——佛山好友营，来到大凉山烂房子村。其中有位袁老师注意到身残志坚的熊洞，当得知这孩子16年来就没站起来、走路一直靠爬行后，震惊了。他们决定帮他。

　　2009年底，好友营发起人伍景勋等联手支教点义工、志愿者及社会好心人，募集善款，为他寻找医院。最后找到了佛山以手足外科、骨科闻名的顺德和平外科医院。

　　然而，熊洞的手术费至少要10万元，当时仅筹措到4万多元，而且手术风险大，患者病情时间久，血管神经等各组织挛缩变形严重，这项治疗对显微外科游离皮瓣移植术等的要求比较高……虽然风险不小，但医院领导听完专家的评估意见后，毅然决定接过爱心接力棒，帮熊洞站起来。

　　精湛医术“扶”他站起

　　2009年12月15日，在弟弟的陪同下，在好友营支教老师的带领下，熊洞来到千里之外的医院。

　　知道熊洞家庭困难，医院的医护人员纷纷解囊，捐出8000多元。其中有名员工，连续5年、每年资助熊洞3000元学杂费，直到他读完中专。后来熊洞上大学期间，医院获悉他的困难，又资助了他5000元学费。

　　主诊医生是如今的广东省和迈骨科疾病研究所所长张敬良博士，时任顺德和平医院业务院长。他对支教老师说，熊洞这样的病例，是自己20多年临床中头一次遇到，“整个大小腿后侧，长到一起，瘢痕的组织连在一起，一点都伸不开。这个专业里的大量难点，都集中在了一个病人身上”。

　　熊洞入院后，军医出身、擅长显微与微创技术的张敬良，第一时间组织会诊，分析并设计治疗方案。入院第三天，他带领团队做了长达12个小时的手术。

　　两天后，熊洞大腿一处皮瓣修复处，出现血管危象，这是皮瓣修复术后较常见也是颇为危险的。医院为熊洞实施了第二次手术。经过一个多星期的努力，熊洞的病情总算稳定了下来。主管医生每天按照延长1毫米的速度进行牵引架调节。熊洞想站起来的愿望非常强烈，经常自己偷偷加大牵引力度，想更快地伸直右腿，疼得满头是汗也一声不吭。经过一个月康复训练，终于可拄拐锻炼走路了，他喜极而泣。

　　2010年3月，熊洞出院了。回到大凉山后，熊洞恢复速度之快、之好，连主诊医生都吃惊。平时他打球、疾行、快跑，干活负重能挑一百几十斤，不知情的人根本看不出他原来是个爬着行走的人。

　　回乡支教反哺社会

　　努力的熊洞用6年时间啃完了9年课程，并于2016年考上了攀枝花市建筑工程学校。就读期间，他先后获校园“自强之星”“形象大使”、市征文大赛特等奖、四川省最美“中职生”等荣誉。2019年，他又考上四川工程职业技术学院。课余熊洞当上了志愿者，常去老人院与公园当义工。

　　今年暑假，快上大二的熊洞放假回家，迫不及待地实施了他的支教计划。经过摸底、调查，了解到17个孩子有学习意愿。

　　开家长会、做动员、打扫教室，7月18日，熊洞正式开课了。每天授课7个小时，有时备课到凌晨两三点，忙得团团转。他似乎有使不完的劲。

　　为什么要支教？“这个暑假，我推掉了一份工，原本可挣些钱，以减轻家里负担，但我更想去做件有意义的事。”熊洞说，“让孩子们学会多少知识还在其次，重要的是让他们知道有人在帮助引导他们，在关心关怀他们，希望他们将来能带着爱心看世界。”

　　如今的熊洞，比十年前更阳光、更精神、更自信。谈到未来打算时，这个微信昵称为“追梦人”的凉山小伙笑道：“我有许多梦想，想过当医生、当老师。今后无论从事哪个职业，都想成为一个自食其力的人，对社会有用的人。力所能及时，多帮助别人。”

(责编：牛镛、马昌)
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