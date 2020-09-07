教育部：对受疫情或洪灾影响较重的困难学生重点帮扶资助

人民网北京9月7日电（孙竞） 教育部日前印发《关于切实做好2020年秋季学期高校家庭经济困难学生资助工作的通知》，就指导推动各地各高校做好2020年秋季学期高校家庭经济困难学生资助工作，作出部署安排。

《通知》强调，各地特别是受疫情或洪涝灾害影响较重地区的学生资助部门，要发挥就近优势，主动作为，加强政策宣传，让学生和家庭了解国家资助政策，消除后顾之忧。对于受疫情或洪涝灾害影响较重的家庭经济困难学生，要加强对他们办理生源地助学贷款的指导，切实落实本地出台的资助入学等帮扶政策，帮助学生和家庭解决实际困难。

《通知》要求，各高校要多措并举，加大对国家、学校资助政策的宣传力度，确保将资助政策随录取通知书发放到每一名被录取的学生手中。要充分利用现代化信息技术手段，对于受疫情或洪涝灾害影响较重等特殊困难学生予以重点关注，主动摸排、提前掌握学生有关情况，有针对性地做好沟通、帮扶工作。

《通知》指出，要在新生报到现场设立“绿色通道”专区，简化报到手续，提高办事效率，保护学生隐私，确保所有提出申请且符合条件的家庭经济困难新生快速通过“绿色通道”办理入学注册手续，安心开始新的学习和生活。

《通知》最后强调，要根据学生家庭经济变化情况，适时调整国家助学金受助档次，并及时足额发放。要及时落实最新助学贷款政策，关注特殊时期贷款学生的还款情况，适时启动还款救助机制，减轻学生还款压力。要完善特殊困难救助机制，对家庭出现重大变故的学生进行紧急救助，保障其基本的生活和学习。要引导学生以理性态度正确面对困难，帮助学生树立信心和勇气。

(责编：孙竞、白宇)