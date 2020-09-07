“流动餐厅”接过防疫接力棒 北京物资学院学生食堂设立午餐售卖点

人民网北京9月7日电 近日，宿舍楼下定时出现的“流动餐厅”成了北京物资学院校园中一道独特的风景线与学生们热议的话题。每天中午11点30分左右，宿舍楼内便开始弥漫起饭菜的香味。“流动餐厅”的菜式色香味俱全，还提供有免费的汤羹，学生们足不出“宿”便可吃到可口的饭菜。

图为售饭点现场 学校供图

秋季学期正式开学后，在校生分批次全部返校，在疫情防控常态化机制下，学生就餐保障压力巨大。据学校后勤服务餐饮中心介绍，为完善细化学校各环节防疫措施，减少学生在就餐时段的高密度聚集，保持食堂合理流量，学校副校长翁心刚组织学生餐饮中心负责人员多次研究，研究制定了多种保证措施，保证学生的正常用餐需求。除采取错时就餐、安装餐桌分隔板、提供套餐外卖服务等措施外，学生食堂自9月1日起于北宿舍区的2号楼、4号楼、6号楼三栋宿舍楼一楼大厅提供送午餐试点服务，以缓解食堂座位减少带来的就餐困难问题。

“流动餐厅”从每天中午11点30分开始售餐。为了践行绿色低碳的生活方式，餐饮服务中心还专门为学生们购置了可重复使用的铁质餐盘，学生们可以在宿舍用完餐后将餐盘归还到一楼售饭处，减少了一次性餐盒的使用。宿舍楼的“流动餐厅”，不仅减少了学生们在用餐时段的密集聚集频率，降低了交叉感染的风险，同时也方便了学生们的午间用餐，为正处于考试周的学生们节省了时间。学生食堂的这一“暖心行动”，收获了学生们的一致好评。

“我觉得这个举措挺好的，既方便了我们吃饭也减少了人员聚集的频率。”一位4号楼的学生如是说。

“这周正好是考试周，能在宿舍楼下买到饭，能为我们节省更多的复习时间。”一位2号楼的学生说道。

在问及学生们对饭菜口味的评价时，一位学生说道：“如果能够多些可以选择的菜就好了，现在每天只准备两个菜，让我们没有什么选择的余地。”基于此类问题，据后勤餐饮服务中心介绍，目前学生宿舍售餐服务正处于试行阶段，之后会根据试行情况，扩大售饭宿舍楼数量及售饭品类及份数，努力为学生们提供更优质的用餐服务，更好地满足学生们的用餐需求。

与此同时，大学生记者团网新社记者还观察到，有学生在用餐之后，主动将借用的餐盘在归还之前清洗干净，显示出我校学生良好的行为风尚。

人人为我，我为人人，新学期的校园生活虽然因为疫情防控原因而有了诸多不便，但是我们相信，在学校的高度重视与精心规划下，在全校师生的共同努力与配合下，我们一定会在疫情防控常态化时期内，平稳、和谐、愉快地度过这个秋季学期。

(责编：郝孟佳、熊旭)