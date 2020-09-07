原标题：特殊开学季下的“校园保卫战”

8个月过去了，你的母校还好吗？

冬去春来，距离寒假时的匆匆离开已经过去了大半年。如今，大学校园里终于恢复了曾经的生气。很多归来的大学生都表示，要回来“保卫校园”。

8月29日，北京第二外国语学院迎来了首批返校学生。文化与传播学院的学生汪欣然表示，在经历了半年多的居家学习后，终于重新踏入校园，正式开启大四生活。生活能够步入正轨，汪欣然很开心。

从校门口、宿舍楼门口、食堂门口各个场所的体温检测点，汪欣然能感觉到“学校在防疫措施上下了很大功夫”。虽说比平时稍麻烦一些，但是汪欣然理解学校是“为了让大家的安全有保障”。她希望“能和大家一起‘保护’学校，我们要做的就是配合防疫工作，好好学习，不负时光”。

“保卫校园”，是为了以更严的防控措施，换来一个正常的大学生活。

如今，全国高校根据新老生、不同年级、不同地域，分批次在8月下旬至9月开学。在不久前教育部举办的新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰表示，校园防控措施要比社会其他群体更“严”。

他表示，当前，全国绝大多数地区疫情防控风险等级为低风险，社会面防控要求相对“宽”。学校全面开学复课，学生们聚集在一起学习、生活，学校将成为人员高度密集场所，要守住广大师生生命安全和身体健康的底线。

在这个特殊的开学季，大学生们的体验如何？

据统计，自8月15日到9月1日，北京93所高校在校生数量已超过20万人，平均每天返京学生约1万名。

8月26日，清华大学举行2020级研究生开学典礼。鉴于疫情防控常态化形势，本次开学典礼采用线上线下相结合的方式举行。

马倩雯是清华大学公管学院2020级博士新生。她说，今年的开学典礼虽然因为疫情而特殊，但也在线上线下的相聚中别有一番温暖。从报到到开学典礼，她感受到学校在尽最大努力保障同学们的正常入学。

由于疫情的原因，报到期间学生家长和社会车辆无法进校。作为清华大学暑期团校12班党支部书记，清华大学社科学院的王宇航组织党员和班干部成立了志愿服务团队，帮助班里和身边的同学搬运行李，在迎新期间细致入微地完成每一项工作。

“我期待未来在清华园里既能够深耕学术研究，又能够从身边力所能及的事情出发，胸怀一份家国情怀和社会关切，不断贡献出自己的力量。”虽然是2020级研究生新生，王宇航已经迅速适应了新环境，开始为其他同学提供帮助。

如今，高校都为常态下的校园疫情防控做好了充足的准备。

9月1日，北京大学迎来了2020级本科新生。据悉，2020年该校共录取4326名本科新生。

为保障开学后校园安全和师生健康，北京大学通过信息化手段记录学生每日健康状况和入学报到的防疫信息，基于学生的健康状况、所在地和主要轨迹，提前审核学生到校报到条件，核验学生到校前7日内的核酸检测结果，并生成绿色的到校报到通行证。报到当天，学生持通行证核验身份信息并经测温无异常后即可入校。

北京大学总务部副部长张勇告诉中青报·中青网记者，目前，学校的公共区域均采取相应的防护措施，教学楼、餐厅、宿舍等校内公共区域入口均安装有体温监测设备，动态监测出入人员体温，有异常将及时发现并上报。“开学后，我们会引导学生坚持佩戴口罩、每天测温，同时建议同学们和老师们‘非必要不外出’。学校也会做好消杀工作，最大限度保障校园安全”。

8月29日，北京交通大学同样迎来了首批返校学生。在扫描返校二维码，并出示返校“绿码”、接受检测后，学生就可以进入校园。若想进入宿舍，学生要在公寓入口处完成信息登记、出示返校“绿码”、刷卡报到、测温等步骤。据了解，该校学生将分成8个批次依次返校。

虽说在校园里生活仍有些不便，更不能让学习生活状态完全回到疫情之前，但是学校和老师都在努力让疫情带来的不便降到最低，让这些归来的学子生活得舒心。

9月1日至5日，对外经济贸易大学新学期老生返校工作正式展开。从走进校门，到走进宿舍门，学校制定了严格的学生入校流程。在学生返校前，学院已提前下发通知，要求学生返校时准备好身份证原件、学生证或一卡通、本人核酸检测报告、健康宝、大数据行程卡、校园通行码六项材料，入校时这些材料将由临时工作区的老师们进行一一核验，检查无误后方可进入学校。

因为前期准备充分，该校英语学院大四学生虎国兰用5分钟就走完入校流程，“我们返校学生感到很贴心，很温暖。”

随着全国高校的陆续开学，不少大学生也在为学校的“封闭管理”而感到焦虑。对此，王登峰回应称，“校门管理的技术方案既不是封闭式管理，也不是不许出来，但是同时又要严格落实各项防控措施。而且高校师生应该是同样的要求。”

王登峰表示，教育部与卫健委联合印发的《高等院校秋季学期疫情防控技术方案》里面对此作出了明确的要求。“主要是两方面：第一，要严格做好校门管控，也就是所有进出校门的人都要查验身份、查验体温，而且要做登记。第二，我们要求广大师生非必要不外出，尽量让自己的学习和生活空间固定。同时不去参加一些聚集性的活动，特别是在空气不流通的场所”。（叶雨婷）

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