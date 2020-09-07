陈宝生：开启全面建设高素质专业化创新型教师队伍新征程

人民网北京9月7日电（李依环）据教育部网站消息，2020年全国教师发展大会今天在北京召开，对当前和今后一段时期教师队伍建设工作作出谋划部署。教育部党组书记、部长陈宝生出席会议并讲话，教育部党组成员、副部长翁铁慧主持会议。

陈宝生指出，长期以来，广大教师爱岗敬业、甘于奉献。面对新冠肺炎疫情，全国1700余万大中小学教师面向2.8亿学生开展了一场大规模在线教育实践，有效实现了“停课不停教、不停学”，为中国特色的复学复课、为打赢疫情防控阻击战作出了重要贡献。

陈宝生强调，经过多年的努力，我国教师队伍基础地位更加坚实、履行使命更显担当、制度举措更加完善，已具备向高质量发展的良好条件和坚实基础。教育系统要以高质量发展为主线，全面深化教师队伍建设改革，破除教师发展方面的深层次体制机制障碍，开启全面建设高素质专业化创新型教师队伍的新征程。一是加强师德师风建设，让有信仰的人讲信仰。要完善师德建设制度，打造一批师德师风建设基地，坚决查处师德师风违规行为。二是大力振兴教师教育，让优秀的人培养更优秀的人。要在加强体系、提升层次、质量保障、创新融合上下功夫。三是深化教师管理综合改革，让好老师不断涌现。教师资源配置要“更均衡”，教师职业发展要“更通畅”，教师考核评价要“破五唯”。四是不断提升教师地位待遇，让尊师重教蔚然成风。要重投入、清负担、给尊严、强宣传，提高教师政治地位、社会地位、职业地位。五是加强党对教师工作的领导，让惠师强师政策落地生根。要着眼全局、主动谋划，抓全局、把方向，切实加强对教师队伍建设的组织领导。

四川省教育厅、上海市奉贤区政府、广东职业技术师范大学、南昌大学、南京大学、北京师范大学在会上作交流发言。会议以视频形式召开，发改委、财政部、人社部等部委相关部门负责人在主会场参会。

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